Τσίπρας: Η άρνηση εκταφής των παιδιών είναι απόπειρα ταφής της αλήθειας - Real.gr

Παρέμβαση στο θέμα της εκταφής των θυμάτων των Τεμπών κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, επιρρίπτοντας την αποκλειστική ευθύνη στον πρωθυπουργό.

Σε δήλωσή του, ο κ. Τσίπρας αναφέρει: «Αν για την κοινωνία η αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών αποτελεί πάνδημη απαίτηση, για τους τραγικούς γονείς είναι αυτονόητο δικαίωμα. Η απαγόρευση εκταφής των παιδιών τους προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα, εξ’ αντικειμένου, αποτελεί άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας».

Ακολούθως, ο πρώην πρωθυπουργός προειδοποιεί: «Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί, πριν βρεθούμε μπροστά σε νέες τραγωδίες».

Ο κ. Τσίπρας ασκεί κριτική στην ηγεσία της Δικαιοσύνης και καταφέρεται εναντίον της κυβέρνησης: «Η άρνηση της δικαιοσύνης και οι νομικίστικες δικαιολογίες της ηγεσίας της απλώς επιβεβαιώνουν το πρωτοφανές έλλειμα εμπιστοσύνης που έχει απέναντί της η ελληνική κοινωνία.

Η δε ακραία υποκρισία μιας κυβέρνησης που έχει διαπράξει σωρεία παρεμβάσεων, και στην υπόθεση των Τεμπών, να επικαλείται τώρα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, αποτελεί από μόνη της μια ηχηρή παρέμβαση, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Και η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πρωθυπουργό».