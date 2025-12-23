Τσίπρας: Δεν το βλέπω να έχει τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης - Real.gr

Συζήτηση με φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου είχε ο πρώην πρωθυπουργος, Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του «Ιθάκη».

«Αν δεν υπάρξει ένα σοκ δημοκρατίας και συμμετοχής, μια υπέρβαση της σημερινής στασιμότητας, ελλοχεύει ο κίνδυνος αυτό το υλικό να αποτελέσει τροφή της ακροδεξιάς και της αντιπολιτικής», προειδοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση με τους φοιτητές, η οποία είναι ολόκληρη δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας.

Σχολιάζοντας, μάλιστα, την επικαιρότητα, ανέφερε ότι «η σύγχρονη διαχωριστική γραμμή είναι ανάμεσα σ’ αυτούς που επιμένουμε να παλεύουμε για το κοινό καλό και σ’ αυτούς που επιμένουν να παλεύουν για να αυγατίσουν τα πλούτη τους». «Απέναντι, δηλαδή, στην ολιγαρχία και στην κλεπτοκρατία και στη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας, η οποία όμως πρέπει να αποκτήσει μια άλλη συλλογική ευθύνη και κυρίως την έννοια την εμπνεύστηκα από αυτό το δίπολο», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Πολλές φορές λέμε βλέποντας τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ ή βλέποντας την κυρία με τη Φεράρι που παίρνει όλα τα τζόκερ, τα γαλάζια παιδιά που έχουν κονομήσει, από την άλλη μεριά τη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών “έλα μωρέ, δεν βαριέσαι. Αυτή είναι η Ελλάδα”. Και την ίδια στιγμή όμως, όταν βλέπεις την άλλη Ελλάδα και έδωσα ένα παράδειγμα της γιαγιάς στο Μεσολόγγι που έδωσε όλη της την περιουσία για να πάρει ένα ασθενοφόρο, όχι για τον εαυτό της, για την πόλη της. Εκεί πρέπει να πούμε: Αυτή είναι η Ελλάδα. Με υπερηφάνεια».

Όσον αφορά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «Γίνανε λάθη τα οποία χωρίς δισταγμό τα αναφέρω και ασκώ κριτική και αυτοκριτική. Αλλά υπάρχει και το υπόλοιπο του ποτηριού που είναι γεμάτο. Ότι αυτοί οι ερασιτέχνες, οι ακατάλληλοι όπως λες που κυβέρνησαν το ’15, βγάλανε τη χώρα από την κρίση και από τα μνημόνια, ενώ οι άλλοι, οι ικανοί, οι επαγγελματίες, οι τεχνοκράτες που μας κυβέρνησαν από το ’10 έως το ’15 διέλυσαν τη χώρα και την αφήσανε στο έλεος, χωρίς χρήματα στα ταμεία και στο έλεος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου».

«Κάποια στιγμή πρέπει να γράψει κι ο Μητσοτάκης ένα βιβλίο για το πώς κατάφερε να οδηγήσει στην κατάρρευση του κράτους δικαίου τη χώρα και σε ένα καθεστώς ανυποληψίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μας πει γιατί έφτιαξε αυτόν τον μηχανισμό του Predator που άκουγε το μισό πολιτικό σύστημα. Να μας πει τι ακριβώς έκανε με τις επιδοτήσεις τις ευρωπαϊκές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να μας πει γιατί προχώρησε στη συγκάλυψη των Τεμπών. Κάποια στιγμή πρέπει να γράψει κι αυτός ένα βιβλίο. Νομίζω ότι πρέπει να προετοιμάζεται από τώρα γιατί δεν το βλέπω να έχει τρίτη τετραετία, οπότε καλό θα είναι», σχολίασε, μεταξύ άλλων, ο κ. Τσίπρας.

Όσον αφορά, δε, τα μελλοντικά σχέδιά του, τόνισε πως αισθάνεται την ανάγκη αυτήν την «ευθύνη» που πολλοί του καταλογίζουν, σε ένα μέρος της να την επωμισθεί εκ νέου, ώστε να συμβάλει «να διαμορφωθούν οι όροι μιας ουσιαστικής αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού και της δυνατότητας να υπάρχει ισχυρή έκφραση της δημοκρατικής παράταξης ως εναλλακτική στη σημερινή εξουσία».

«Εντάξει, θα ήταν αστείο να πούμε ότι δεν παίζουν ρόλο τα πρόσωπα, αλλά δεν παίζουν ρόλο μόνο τα πρόσωπα, θα πω εγώ. Υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η μία προϋπόθεση, κρίσιμη, είναι η συμμετοχή των πολιτών. Να αυτό που έλεγα Νέα Μεταπολίτευση, επιστροφή της πολιτικής. Η δεύτερη είναι η διαμόρφωση ενός αξιόπιστου εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης. Αυτό είναι, επίσης, εξαιρετικά κρίσιμο. Αν δεν υπάρχει ένας από τους τρεις αυτούς παράγοντες, πρόσωπα, σχέδιο διακυβέρνησης, συμμετοχή των πολιτών, δεν μπορεί να γίνει, να επιτευχθεί αυτός ο σχεδιασμός. Χρειάζονται και τα τρία να συμπίπτουν», υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός.