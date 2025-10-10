Quantcast
Τσίπρας: «Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης» - Real.gr
real player

Τσίπρας: «Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης»

19:52, 10/10/2025
Τσίπρας: «Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης»

Σε συνέντευξή του ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει τα σχέδιά του για το μέλλον, μιλά για την παραίτησή του και το βιβλίο του, την κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα, τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Την πρώτη του συνέντευξη σε ελληνικό Μέσο Ενημέρωσης μετά την παραίτησή του από την Βουλή, αλλά και γενικότερα μετά το 2023, παραχώρησε στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που θα δημοσιευτεί αύριο, ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός «προειδοποιεί, προτείνει και αποκαλύπτει τα σχέδιά του για το μέλλον, μιλά για την παραίτησή του και το βιβλίο του, την κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα, τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο».

Τονίζει μεταξύ άλλων: «Το 2015 παραλάβαμε όντως μια χώρα-παρία και διεθνώς απαξιωμένη. Το 2019 παραδώσαμε μια Ελλάδα εκτός μνημονίων και επιτροπείας, με ρυθμισμένο χρέος, δεκάδες δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία, δώδεκα συνεχή τρίμηνα ανάπτυξης, ενισχυμένη διεθνή θέση στα Βαλκάνια και την Ευρώπη…

Ο Κυρ. Μητσοτάκης και η παράταξή του, μαζί με τους συνοδοιπόρους και τους σπόνσορες της διαφθοράς, που ήταν ένοχοι γι’ αυτή την εθνική τραγωδία, κραύγαζαν “Γερούν γερά” και “βάστα Σόιμπλε”, όσο εμείς δίναμε τη μάχη για τη σωτηρία της πατρίδας. Και όμως επιμένουν στη δολοφονία της αλήθειας, χωρίς καμιά ντροπή… Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης…».

Σε άλλο σημείο επισημαίνει: «Μόνο η πράξη των πολλών μπορεί να γίνει κινητήρας μιας πορείας προς την πρόοδο, έξω από το σημερινό τοξικό τέλμα. Σ’ αυτή θέλω να αφιερώσω την ενέργειά μου. Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν πρόκειται να περάσει στη νέα εποχή, και απλώς θα διαιωνίζεται η καθεστωτική στασιμότητα και ασυδοσία».

Όσο για το πολιτικό πρακτικό του στίγμα το προσδιορίζει ως εξής: «Καμιά συναλλαγή, κανένα παρασκήνιο, καμιά προσπάθεια που αναπαράγει φθαρμένες πρακτικές. Στην κολυμπήθρα της κοινωνίας, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του λαού -αυτή είναι η απόφασή μου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Κ. Tσουκαλάς: Πώς γίνεται να έχουν δίκιο τόσο ο κ. Βορίδης όσο και ο κ. Βάρρας, που παρουσίασε τον πρώην υπουργό ως εντολοδόχο συμφερόντων;

Κ. Tσουκαλάς: Πώς γίνεται να έχουν δίκιο τόσο ο κ. Βορίδης όσο και ο κ. Βάρρας, που παρουσίασε τον πρώην υπουργό ως εντολοδόχο συμφερόντων;

15:35 11/10
Κίνα: «Νόμιμη άμυνα» τα αντίμετρα κατά των επιπρόσθετων αμερικανικών τελών ελλιμενισμού

Κίνα: «Νόμιμη άμυνα» τα αντίμετρα κατά των επιπρόσθετων αμερικανικών τελών ελλιμενισμού

15:30 11/10
Χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία Ισραήλ-Χαμάς

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία Ισραήλ-Χαμάς

15:25 11/10
Ουκρανία: Διακοπές ρεύματος στο νότιο τμήμα έπειτα από μια ρωσική επίθεση

Ουκρανία: Διακοπές ρεύματος στο νότιο τμήμα έπειτα από μια ρωσική επίθεση

15:15 11/10
Θεοδωρικάκος: Τους επόμενους μήνες η έναρξη νέων καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου που απευθύνονται, κυρίως, στις ΜμΕ

Θεοδωρικάκος: Τους επόμενους μήνες η έναρξη νέων καθεστώτων του αναπτυξιακού νόμου που απευθύνονται, κυρίως, στις ΜμΕ

15:00 11/10
Ολυμπιακός: «Δένει» Ελ Κααμπί έως το 2028

Ολυμπιακός: «Δένει» Ελ Κααμπί έως το 2028

14:45 11/10
Η ευλογιά των αιγοπροβάτων «έκλεισε» φέτος τις μετακινήσεις των κτηνοτρόφων: «Μας έχουν δέσει χειροπόδαρα, εμάς και τα ζώα»

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων «έκλεισε» φέτος τις μετακινήσεις των κτηνοτρόφων: «Μας έχουν δέσει χειροπόδαρα, εμάς και τα ζώα»

14:30 11/10
Τζίνα Αλιμόνου: Η πρώτη συνέντευξη μετά το επεισόδιο με τον πρώην σύντροφό της-«Πρέπει να τιμωρηθεί…»

Τζίνα Αλιμόνου: Η πρώτη συνέντευξη μετά το επεισόδιο με τον πρώην σύντροφό της-«Πρέπει να τιμωρηθεί…»

14:15 11/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved