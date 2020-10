Τσίπρας στον realfm 97,8: Η κυβέρνηση μοιάζει αυτή τη στιγμή να μην έχει στρατηγική και πυξίδα

Μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης παραχώρησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στον realfm 97.8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

"Τα 4,5 χρόνια που ήμασταν στην κυβέρνηση δεν είχαμε ούτε παράνομο τουρκικο-λιβυκό σύμφωνο, δεν είχαμε ούτε αυτή την πρωτοφανή προκλητικότητα με έρευνες εδώ και 50 ημέρες, όχι μόνο στο χώρο των δυνητικών μας δικαιωμάτων ακόμα και σε απόσταση μικρότερη των 12 μιλίων από ελληνικά νησιά. Κατά τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης, δεν υπήρξε η άσκηση του δικαιώματος (σ.σ. της επέκτασης στα 12 μίλια), παρότι και εγώ όπως και προκάτοχοί μου είχαμε αφήσει ανοιχτό το πότε θα το ασκήσουμε, εγώ μάλιστα και στη δημόσια παρέμβαση μου και απέναντι στον Τούρκο Πρόεδρο και στον Τούρκο Πρωθυπουργό, είχα αφήσει απολύτως ανοιχτό αυτό το δικαίωμα και είχα καταφερθεί εναντίον της απειλής πολέμου, το λεγόμενο casus belli, που είναι ένα διαρκές αγκάθι στις σχέσεις των δύο χωρών" ανέφερε.

"Με τη Συμφωνία των Πρεσπών ακυρώσαμε τις δυνατότητες της Τουρκίας να εισχωρήσει ακόμα πιο βαθιά στα Βαλκάνια. Άρα δεν είχαμε μια πολιτική αδράνειας στην εξωτερική πολιτική" υπογράμμισε. "Θεωρώ ότι στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής πρέπει να έχουμε πυξίδα και θέσεις σταθερές. Εγώ η πρόταση που καταθέτω σήμερα, δεν είναι μια πρόταση που δεν συνάδει με τον τρόπο που ασκήσαμε πολιτική αυτά τα 4,5 χρόνια. Δεν είναι μια πρόταση out of the blue να το πω έτσι. Είναι μια συγκροτημένη πρόταση και που με μεγάλη ειλικρίνεια λαμβάνει υπόψιν της περιστάσεις και το λέω με μεγάλη ευθύνη" πρόσθεσε.

"Δεν θέλω να σχολιάσω τις δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου διότι πολλές φορές έχει υποπέσει σε ατοπήματα. Δεν μπορώ να μην σχολιάσω όμως και να χαρακτηρίσω ως τουλάχιστον ατυχή τη δήλωση του υπουργού Επικρατείας, του κ. Γεραπετρίτη. Ως ο υπουργός που βρίσκεται εγγύτερα στον Πρωθυπουργό πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στις δηλώσεις του. Όταν βγήκε δημόσια και είπε ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6 ναυτικά μίλια, στην πραγματικότητα γιατί αυτές τις δηλώσεις δεν τις ακούμε μόνο εμείς εδώ, τις ακούνε και στην Τουρκία, είναι σαν να δίνει το μήνυμα της ανοχής προς την άλλη πλευρά να διεξάγουν έρευνες στα 6,5 ναυτικά μίλια από το Καστελλόριζο. Ήταν μια ατυχής δήλωση" υπογράμμισε.

"Τούτη την ώρα που η Τουρκία ακολουθεί μια πρωτοφανή κλιμάκωση της προκλητικότητας και της παραβατικότητας, ο διεθνής παράγοντας δεν θέλει να μπλέξει, έτσι φαίνεται, δεν επιδιώκει να τα βάλει μαζί της, θέλει να παίξει τον ρόλο του διαιτητή κρατώντας ίσες αποστάσεις" συμπλήρωσε. "Κάποιοι λένε ότι η στρατηγική της Τουρκίας είναι απρόβλεπτη, εγώ λέω το αντίθετο" ανέφερε ο κ. Τσίπρας. "Η επόμενη κίνηση της Τουρκίας θα είναι να στείλει το ερευνητικό, όπως το στέλνει στα 6,5 μίλια από το Καστελλόριζο, και την Κρήτη, στα 6,5 μίλια από την Σητεία. Εκεί τι θα πούμε; Θα πούμε πάλι ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6 μίλια από τη Σητεία; Άρα, γι' αυτό θεωρώ ότι είναι και μονόδρομος η επέκταση στα 12 μίλια στην Κρήτη άμεσα, αλλά είναι και η μόνη ασφαλής μέθοδος προκειμένου να μην εμπλακούμε σε πολεμική σύγκρουση. Το αντίθετο από ότι κάποιοι ανησυχούν. Γιατί η πολεμική σύγκρουση και η αποτροπή στα 7,8,10, στα 11 μίλια, καθότι πράγματι καταλαβαίνω την ανησυχία και τη δυσκολία που μπορεί να έχει και η σημερινή κυβέρνηση και οι Ένοπλες Δυνάμεις. Στα μάτια του διεθνούς παράγοντα, είναι η παγίδα στην οποία δεν πρέπει να υποπέσουμε" συνέχισε.

"Στο ερώτημα αν είμαστε σε θέση να υπερασπιστούμε την κυριαρχία μας στα 12 μίλια, θεωρώ αδιανόητο να τίθεται ζήτημα σχετικά με τη δυνατότητα και την αξιοπιστία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας να υπερασπιστούν την κυριαρχία μας" τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

"Ορισμένες φορές και η διατύπωση δημοσίως κάποιων προτάσεων από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ακριβώς για να ακούει όπως είπατε χαρακτηριστικά και ο Τούρκος απέναντι, ενισχύει την αποτροπή. Ενισχύει τη θέση της χώρας και ενισχύει τις διαπραγματευτικές δυνατότητες του Πρωθυπουργού. Μακάρι να είχα και εγώ μια τέτοια αντιπολίτευση όταν διαπραγματευόμουν και να μην είχα βουλευτές της ΝΔ να βγαίνουν και να λένε εμπιστεύομαι περισσότερο τον Ερντογάν παρά τον Τσίπρα. Το είχε πει ο κ. Σταμάτης τότε" συμπλήρωσε. "Σε μια κυβέρνηση, η οποία μοιάζει αυτή τη στιγμή να μην έχει στρατηγική και πυξίδα, η ευθύνη της αντιπολίτευσης είναι να βάζει όρια και να δώσει προτάσεις διεξόδου. Εγώ τώρα δεν κάνω τον τσάμπα μάγκα. Όπως έχετε παρακολουθήσει δεν έχω βγει παρότι του είπα του Μητσοτάκη όταν συναντηθήκαμε και του εξήγησα τι κάναμε το 2018. Πώς ο "Νικηφόρος Φωκάς" επενέβη προκειμένου να μην διεξαχθούν έρευνες. Το τελευταίο διάστημα συνειδητά δεν βάζω εκεί τον πήχυ, δεν είμαι ανεύθυνος απέναντι στην πιθανότητα να πέσουμε στην παγίδα της Τουρκίας σήμερα, που θέλει ενδεχομένως να προκαλέσει ένα θερμό επεισόδιο. Δεν βάζω εκεί τον πήχυ, γιατί γνωρίζω ότι άλλες ήταν οι συνθήκες τότε και άλλες τώρα, με ευθύνη της κυβέρνησης, που έβγαινε και έλεγε ότι το παίρνει το κύμα, ότι δεν κάνουν έρευνες επειδή κάνουν θόρυβο. Έλεγε, έλεγε, έλεγε, έδωσε χώρο, όμως τώρα βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Δεν τηρώ την ανεύθυνη στάση να λέω πηγαίνετε να εμπλακείτε σε πολεμική επιχείρηση. Αυτό όμως που λέω είναι να βρεθελι διπλωματικός τρόπος να φύγουμε από το στρατηγικό αδιέξοδο. Ο μόνος τρόπος είναι η πρόταση που καταθέσαμε" είπε ο κ. Τσίπρας.

Καταλήγοντας σχολίασε την απόφαση της Δικαιοσύνης για τη Χρυσή Αυγή λέγοντας ότι "ήταν μια ανάσα δικαιοσύνης και δημοκρατίας. Ήταν μια νίκη του αντιφασιστικού κινήματος και πιστεύω είναι μια απόφαση που όλες οι δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου πρέπει να αισθάνονται περήφανες και ικανοποιημένες".

