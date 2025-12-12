Τσουκαλάς: Δεν ξεχνάμε τον φασισμό, τη μισαλλοδοξία, την ακροδεξιά επέλαση, το μίσος που έσπειρε η Χρυσή Αυγή - Real.gr

Quantcast
Τσουκαλάς: Δεν ξεχνάμε τον φασισμό, τη μισαλλοδοξία, την ακροδεξιά επέλαση, το μίσος που έσπειρε η Χρυσή Αυγή
Τσουκαλάς: Δεν ξεχνάμε τον φασισμό, τη μισαλλοδοξία, την ακροδεξιά επέλαση, το μίσος που έσπειρε η Χρυσή Αυγή

13:25, 12/12/2025
Η δημοκρατία οφείλει να είναι σε επαγρύπνηση, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Δεν ξεχνάμε τις δολοφονίες, τη βία, την τρομοκρατία. Δεν ξεχνάμε τον φασισμό, τη μισαλλοδοξία, την ακροδεξιά επέλαση, το μίσος το οποίο έσπειρε η Χρυσή Αυγή», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος, Κώστας Τσουκαλάς, στο Εφετείο στη δική της Χρυσή Αυγή.

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ, από την αρχή, τήρησε έναν συνεπή αγώνα και με πρωτοβουλίες νομοθετικές για να μην επαναληφθεί η συμμετοχή ενός τέτοιου επικίνδυνου κόμματος στη δημοκρατία».

Όπως τόνισε, «η δημοκρατία οφείλει να είναι σε επαγρύπνηση, είναι θέμα μόνιμου αγώνα. Και η καρδιά της δημοκρατίας είναι η δικαιοσύνη και η απονομή της».

«Ευχόμαστε να απονεμηθεί δικαιοσύνη, να μην υπάρχει ατιμωρησία και να μην έχουμε ξανά την επανάληψη τέτοιων φασιστικών φαινομένων επικίνδυνων για τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπουτου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

