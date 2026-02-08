Τσουκαλάς: Εμφανίζεται ως μεταρρυθμιστής των θεσμών και εγγυητής της λειτουργίας του πολιτεύματος ενώ είναι ο πιο αντιθεσμικός πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης - Real.gr

«Ο κ. Μητσοτάκης νομίζει ότι απευθύνεται σε Λωτοφάγους. Εμφανίζεται ως μεταρρυθμιστής των θεσμών και εγγυητής της λειτουργίας του πολιτεύματος ενώ είναι ο πιο αντιθεσμικός πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει πιο συγκεκριμένα στη σχετική δήλωση του ότι «κανείς δεν υποτίμησε όσο αυτός τις ασφαλιστικές δικλίδες του πολιτεύματος προσπαθώντας να ελέγξει το κράτος και να επιτεθεί στις ανεξάρτητες αρχές και να χειραγωγήσει κορυφαίες κοινοβουλευτικές διαδικασίες όπως η εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές με τις στημένες ερωτήσεις».

Προσθέτει ότι «ο πρωθυπουργός επιχείρησε συστηματικά να μετατρέψει το ελληνικό κράτος σε προσωπικό κράτος Μητσοτάκη».

Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι «οι αποκαλύψεις στην δίκη των υποκλοπών επιβεβαιώνουν πλήρως την ύπαρξη ενιαίου κέντρου Predator -ΕΥΠ» και ότι «ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ αρνείται πεισματικά να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ που δικαιώνει τον Νίκο Ανδρουλάκη».

Ακόμη αναφέρει ότι «κρύφτηκε πίσω από το άρθρο 86 για να μην ελεγχθούν οι υπουργοί για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης του», ότι «επέλεξε τον ασφυκτικό εναγκαλισμό της δικαιοσύνης με την εκτελεστική εξουσία, έσπασε κάθε κοντέρ κομματισμού και αναξιοκρατίας στο Δημόσιο».

Επιπλέον ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σχολίαζε ότι στη σημερινή ανάρτηση του ο πρωθυπουργός «θεωρώντας πως απευθύνεται σε πολίτες με κοντή μνήμη, ισχυρίζεται πως τον Φεβρουάριο ανοίγει τον διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο, ενώ ο διάλογος έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και σύγκληση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων από τον Ιούνιο του 2025».

Ακόμη τον κατηγορεί ότι «πανηγυρίζει για την κοινωνική πολιτική χωρίς συναίσθηση της αποτυχίας του», σημειώνοντας ότι «δυστυχώς, η μείωση της ανεργίας δεν γίνεται με τη δημιουργία καλών θέσεων εργασίας», ότι το 62,5% των μισθωτών -πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι- έχουν μισθό λιγότερο από 956 ευρώ καθαρά» και ότι «τα προβλήματα της φτώχειας και της περιθωριοποίησης παραμένουν και επιδεινώνονται». Υπογραμμίζει ότι «είναι επείγουσα ανάγκη μια μεγάλη αναδιανομή, που θα ενισχύσει το κοινωνικό κράτος», όμως «η κυβέρνηση διακατέχεται από νεοφιλελεύθερες εμμονές και επιμένει σε πολιτικές που διευρύνουν τις ανισότητες».

Καταληκτικά ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει και δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα σε όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Γι’ αυτό και η πολιτική αλλαγή είναι προϋπόθεση για την αλλαγή πορείας».