Τσουκαλάς: Ένα δισ. επιπλέον «φέσι» στον έντιμο αγρότη από αυτή την κυβέρνηση που ανέχτηκε και εξέθρεψε τη διαφθορά - Real.gr

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο MEGA, σε μία προσπάθεια να αντικρούσει τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί ρεκόρ αγροτικών πληρωμών παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία που, όπως είπε: «Το ετήσιο κονδύλι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής ανέρχεται σε 1,882 δισεκατομμύρια ευρώ. Φέτος, έχουν πληρωθεί μόλις 729 εκατομμύρια».

«Είναι η χειρότερη ιστορικά πληρωμή της ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια», τόνισε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση για τη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα φαινόμενα αδιαφάνεια, όπως είπε.

«Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει κανένα δισταγμό να κάνει το μαύρο-άσπρο. Είναι η κυβέρνηση που σαν “βαμπίρ” έπεσε πάνω στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει στους “ημετέρους” και εγκαλεί την αντιπολίτευση, που της έλεγε 5 χρόνια να κάνει ελέγχους», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος.

Υπενθύμισε ακόμη ότι το ΠΑΣΟΚ ζητούσε επιτακτικά ελέγχους εδώ και μια πενταετία, εισπράττοντας, όπως υποστήριξε, την ειρωνεία του κ. Αυγενάκη ότι «δεν φοράμε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος», την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι «κλείνει το μάτι στο φαγοπότι» και ζητούσε έλεγχο των υπουργών της.

Τέλος, αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις, ο κ. Τσουκαλάς τάχθηκε υπέρ του ουσιαστικού διαλόγου, με την προϋπόθεση να υπάρχουν «πραγματικά δεδομένα» και ειλικρίνεια. «Πρέπει να έρθουν και οι αγρότες και η κυβέρνηση, να υπάρξει ένα ασφαλές περιβάλλον, εννοώντας μια ασπίδα προστασίας για όσους χρεοκοπούν λόγω Τειρεσία ή πλειστηριασμών», εξήγησε.

«Έχει γκρεμιστεί βέβαια η εμπιστοσύνη του αγροτικού κόσμου με τόσα ψέματα», κατέληξε, ζητώντας από την κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για το πετρέλαιο, το ρεύμα και την αναθεώρηση του ΕΛΓΑ.