Τσουκαλάς για ΕΛ.ΤΑ: Απαξίωση για να προετοιμαστεί η ιδιωτικοποίηση - Real.gr

Για απαξίωση των ΕΛΤΑ προκειμένου να προετοιμαστεί η ιδιωτικοποίησή τους, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε τηλεοπτική εμφάνιση του προχωρώντας, όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου του κόμματος, σε «σοβαρές αποκαλύψεις που εκθέτουν τη διοίκηση των ΕΛΤΑ και την κυβέρνηση».

Ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι «η κυβέρνηση δεν απαντά στο τι συνέβη στα ΕΛΤΑ, όπου εφαρμόστηκε η μέθοδος Χατζηδάκη: απαξίωση για να προετοιμαστεί η ιδιωτικοποίηση». Ειδικότερα έθεσε τα εξής ερωτήματα: «Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ύψους 461.000 ευρώ για την κάλυψη αστικής ευθύνης των στελεχών, το θεωρεί η Νέα Δημοκρατία χρηστή διοίκηση; Τα έπιπλα αξίας 250.000 ευρώ είναι χρηστή διοίκηση; Διαχειριστικός έλεγχος έγινε; Ισχύει ότι υπάρχει διαχειριστικός έλεγχος που δείχνει ότι μετά το πέρας συνεργασίας των ΕΛΤΑ με συγκεκριμένη εταιρεία, η διοίκηση των Ταχυδρομείων συνέχισε να την πληρώνει και έκανε μάλιστα και εξωδικαστικό συμβιβασμό, ενώ δεν υπήρχε παραδοτέο ή νέα σύμβαση;».

Σχετικά με την αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια, ο Κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «έχει περάσει μια εβδομάδα και ο πρωθυπουργός δεν έχει τοποθετηθεί». «Τι κάνει; Από τη μια ο κ. Χρυσοχοΐδης πάει και ανακοινώνει αυτονόητα μέτρα, που έχουν καθυστερήσει με δραματικές συνέπειες, -βάζει και μια φιοριτούρα περί FBI στην Κρήτη, σε όλα η κυβέρνηση βάζει δόσεις επικοινωνίας-, και από την άλλη βάζει τον κ. Γεωργιάδη να λέει τα αντίθετα για να χαϊδεύει άλλα ακροατήρια. Παίζουν το παιχνίδι του καλού και κακού λύκου συνεχώς», σχολίασε. Πρόσθεσε ότι για τα Τέμπη «η κυβέρνηση έλεγε να γίνουν οι πορείες, ο κ. Γεωργιάδης δήλωνε πως όποιοι πάνε θέλουν να αποσταθεροποιηθεί η χώρα».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε, μιλώντας στον Σκάι, ότι απαιτείται συνδυαστικό πλέγμα μέτρων με βαθιά κοινωνικό, εκπαιδευτικό, επαγγελματικό χαρακτήρα. «Δεν είναι μόνο αστυνομικό θέμα. Προφανώς χρειάζονται μέτρα αυστηροποίησης ποινών αλλά απαιτείται και η ενεργοποίηση όλων των δομών -εκπαιδευτικών, περιφέρεια, αστυνομία. Να υπάρξουν επαγγελματικά προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας δηλαδή να δώσουμε το περιβάλλον -ιδίως σε κάποιες ορεινές περιοχές- οι πολίτες να βγουν από το “πρότυπο”», είπε.

Σχετικά με την ενεργειακή συμφωνία που υπεγράφη, ανέφερε ότι «όποια διαδικασία διασφαλίζει κυριαρχικά δικαιώματα και δίνει δυνατότητες επιπλέον πόρων για τη χώρα είναι μια θετική εξέλιξη». Σχολίασε ότι «η κυβέρνηση προσπαθεί να κομματικοποιήσει επιτυχίες, που είναι εθνικές και ανήκουν σε όλες τις κυβερνήσεις». Στο ίδιο πλαίσιο τόνισε ότι η προκήρυξη του block2 έρχεται πάνω στον νόμο του 2011 και αν δεν υπήρχε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο δεν θα μπορούσε να προχωρήσει. «Σε όλη αυτήν τη δεκαετία έγιναν βήματα. Η κυβέρνηση θέλει να κομματικοποιήσει ένα εθνικό σχέδιο»», είπε.