Τσουκαλάς για τον «κόφτη» στη live μετάδοση των Εξεταστικών Επιτροπών: «Δεν θα πέσει μαύρο στη διαφάνεια» - Real.gr

Τσουκαλάς για τον «κόφτη» στη live μετάδοση των Εξεταστικών Επιτροπών: «Δεν θα πέσει μαύρο στη διαφάνεια»

18:35, 29/12/2025
ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Ο Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε την αντίθεση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο ενδεχόμενο να μην μεταδίδονται εφεξής οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανέφερε ότι είναι «ανεξήγητη η δήλωση του προέδρου της Βουλής για απαγόρευση μετάδοσης από το κανάλι της Βουλής των συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής».

Τόνισε πως «η δημοσιότητα των συνεδριάσεων είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να βγάλει συμπεράσματα» επισημαίνοντας ότι «αυτήν εξάλλου τη δημοσιότητα διαφήμιζε η κυβερνητική πλειοψηφία, όταν υπερασπιζόταν την επιλογή της να γίνει Εξεταστική επιτροπή αντί Προανακριτικής εμποδίζοντας τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει τις ευθύνες των υπουργών της».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναρωτήθηκε «Τι θέλει να κρύψει η κυβέρνηση; Τι φοβάται;». Υποστήριξε ότι «είναι προφανές πως ο κ. Κακλαμάνης προσπαθεί να κάνει διαχείριση πολιτικού κόστους για λογαριασμό του κ. Μητσοτάκη» και κατέληξε: «Δεν θα πέσει μαύρο στη διαφάνεια, που ζητούν οι πολίτες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

