Τσουκαλάς: Μετά τα τελεσίγραφα, ήρθαν οι απειλές της κυβέρνησης κατά των αγροτών - Real.gr

Η κυβέρνηση έχει πλέον όλη την ευθύνη για την κατάσταση που διαμορφώνεται σε σχέση με τους αγρότες, σημειώνει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του με τίτλο: «Μετά τα τελεσίγραφα, ήρθαν οι απειλές της κυβέρνησης κατά των αγροτών».

«Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης,ανέφερε σχολιάζοντας τα αίτημα των αγροτών πως “δεν μπορεί η άλλη πλευρά να λέει “όχι, δεν μιλάω”. Με το “δεν μιλάω” στο τέλος δεν θα πάρει κανείς τίποτα”», αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σχολιάζοντας ότι «είναι προφανές πως η κυβέρνηση όχι μόνο δεν απολογείται, αλλά απειλεί ευθέως πλέον τους αγρότες, που βύθισε στην απόγνωση και σε ιδιότυπο μνημόνιο».

«Τους εμπαίζει χαρακτηρίζοντας δίκαια τα αιτήματα τους από τη μία και στέλνοντας δια του κ. Βορίδη τελεσίγραφα ότι δεν θα πάρουν τίποτα από την άλλη», προσθέτει, για να τονίσει ότι «ο κ. Βορίδης, βασικός πολιτικός υπαίτιος της ασφυκτικής κατάστασης που διαμορφώθηκε στον πρωτογενή τομέα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κουνά προκλητικά το δάχτυλο στον αγροτικό κόσμο».

«Αποδεικνύεται πως η κυβέρνηση προσχηματικά και μόνο εννοεί το διάλογο. Ως αποδοχή των τετελεσμένων που έχει δημιουργήσει η αδιέξοδη πολιτική της. Έχει πλέον όλη την ευθύνη για την κατάσταση που διαμορφώνεται», υπογραμμίζει ο κ. Τσουκαλάς.