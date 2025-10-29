Τσουκαλάς: Ο κ. Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται - Real.gr

Η δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχετικά με συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Ο κ. Μαρινάκης υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών και ψεύδεται ανερυθρίαστα σε απευθείας μετάδοση. Δήλωσε ότι χωρίς την τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση, η αστυνομία δεν θα μπορούσε να απομακρύνει την κυρία που είχε καθίσει πάνω στο κενοτάφιο ή κάποιον που θα έγραφε με σπρέι», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του σχετικά με τη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ειδικότερα ότι «ως δικηγόρος αγνοεί ότι ο Ποινικός Κώδικας στο άρθρο 191Α προβλέπει ποινές φυλάκισης για όποιον ρυπαίνει, φθείρει ή προσβάλλει τόπους ιδιαίτερης εθνικής σημασίας». «Τίποτα δεν άλλαξε με την τροπολογία», σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς, «πέραν της χορήγησης δυνατότητας σύναψης συμβάσεων μεταξύ Υπουργείου Άμυνας και ιδιωτών για την καθαριότητα και της αντισυνταγματικής απαγόρευσης συναθροίσεων στον χώρο μπροστά από το μνημείο».

«Το μόνο ακριβές στα λεγόμενα του κ. Μαρινάκη ήταν ότι η τροπολογία χρειαζόταν για να “είναι όλοι στην ίδια σελίδα”, δηλαδή το Μαξίμου, ο Ν. Δένδιας και ο Μ. Χρυσοχοΐδης», προσθέτει ο κ. Τσουκαλάς.

«Ακόμα και σε σχέση με τον ισχυρισμό του ότι με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης μεγαλώνει η πίτα, τα σχόλια περιττεύουν», συνεχίζει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα το 2024 επί Κυριάκου Μητσοτάκη είναι πρωταθλήτρια στη γραφειοκρατία, πρώτη των πρώτων στο κόστος στέγασης και παραμένει ουραγός στην αγοραστική δύναμη των πολιτών». Προσθέτει ότι «το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται συνεχώς, οι κατασχέσεις λογαριασμών στραγγαλίζουν την επιχειρηματικότητα, οι συντάξεις μένουν καθηλωμένες ενώ τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν πλεονάσματα».

Εν κατακλείδι ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι «η χώρα χρειάζεται αλλαγή σελίδας και αυτό δεν μπορεί να το προσφέρει μια κυβέρνηση που παράγει διαφθορά, αναξιοπιστία και πελατειασμό».