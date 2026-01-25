Τσουκαλάς: Ο κόσμος του Κέντρου δεν θέλει σκάνδαλα και ανικανότητα, θέλει μεταρρυθμίσεις και αποτέλεσμα, γι’ αυτό δεν θα επιλέξει τη ΝΔ - Real.gr

«Ο κόσμος του Κέντρου δεν θέλει σκάνδαλα, ούτε να κανονίζουν οι υπουργοί τους νόμους. Το κέντρο θέλει μεταρρυθμίσεις», τόνισε ο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Είπε ότι «έχουμε μία κυβέρνηση διαφθοράς και σκανδάλων, η οποία στο FIR Αθηνών έδειξε απόλυτη διαχειριστική ανεπάρκεια. Το Κέντρο θέλει αποτέλεσμα. Δεν θέλει ανικανότητα». Προσέθεσε ότι «έχουμε μια κυβέρνηση ανικάνων, η οποία επέλεξε ανάπτυξη χωρίς τη μεσαία τάξη». «Εμείς θέλουμε ισχυρή μεσαία τάξη», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι «δεν θα επιλέξει το Κέντρο μια κυβέρνηση που διαλύει τη μεσαία τάξη η οποία δεν μπορεί να πάει σούπερ μάρκετ».

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο κρίσιμος δείκτης των δημοσκοπήσεων είναι η πρόθεση ψήφου και όχι οι αναγωγές, καθώς «η αναγωγή παίρνει την αδιευκρίνιστη ψήφο και τη μοιράζει αναλογικά, ενώ, όποιος περπατά στην κοινωνία, ξέρει ότι ο κόσμος συντριπτικά λέει ότι πρέπει να φύγει η Νέα Δημοκρατία». «Και στη μέτρηση της PULSE φαίνεται ότι Νέα Δημοκρατία από 40% είναι ως 23% και, όσο προχωράμε, η κυβέρνηση δεν έχει πια άλλες δεξαμενές», είπε. Υποστήριξε ότι αυτή η «στροφή της πλάτης του κόσμου προς τη ΝΔ» οφείλεται στο ότι «η κοινωνία θεωρεί ότι είναι διεφθαρμένη η κυβέρνηση, θεωρεί ότι είναι καθεστώς, θεωρεί ότι έχει κάνει λάφυρο το κράτος και τη δικαιοσύνη και βλέπει τις ανισότητες, που δείχνει η τελευταία μελέτη της ΓΣΕΕ όπου μας περνάει οσονούπω η Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη».

Ο εκπρόσωπος Τύπου παράλληλα άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική της, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «ομολογεί η ίδια με το μεσοπρόθεσμο ότι απέτυχε, ενώ μας έλεγε έως τώρα ότι έχει πετύχει». «Προβλέπεται πως θα μειωθούν οι επενδύσεις και ο ρυθμός επενδύσεις στον τεχνολογικό εξοπλισμό. Η χώρα πυροβολεί τα πόδια της», σχολίασε.

Ως προς την εικόνα που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις για το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι «ακόμα δεν έχουν μπει τα διλήμματα, όπως θα μπουν προεκλογικά» και ότι οι πολίτες περιμένουν να έρθει και να ολοκληρωθεί η εικόνα του ποιο θα είναι το πολιτικό σύστημα και ποιες δυνάμεις θα το απαρτίζουν. «Σήμερα υπάρχει πρώτη φορά ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο επικοινωνούμε και σιγά-σιγά το βλέπει ο κόσμος και το αξιολογεί θετικά», είπε. Στάθηκε, δε, στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΕ Λέσβου, όπου ήταν κεντρικός ομιλητής την Παρασκευή, αναφέροντας ότι οι παρόντες του έλεγαν ότι είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαπέντε ετών του ΠΑΣΟΚ. «Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει εύκολα σήμερα η Νέα Δημοκρατία τέτοια συγκέντρωση στη Μυτιλήνη. Το κλίμα που παίρνουμε όλοι οπουδήποτε πηγαίνουμε είναι ότι ο κόσμος δεν αντέχει άλλο Νέα Δημοκρατία, δεν αντέχει άλλο ανισότητες, δεν αντέχει άλλο χαμένες ευκαιρίες», ανέφερε.

Ενόψει και του συνεδρίου του Μαρτίου, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε το «ανοικτό προσκλητήριο σε πολίτες που είχαν φύγει και είχαν κάνει άλλες επιλογές, είτε είχαν εμπιστευθεί Νέα Δημοκρατία αλλά δεν περίμεναν τέτοιο ρεσιτάλ πελατειασμού, είτε είχαν εμπιστευθεί άλλα κόμματα όπως τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν περίμεναν να διαψευστούν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ