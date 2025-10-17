Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι το έλλειμμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς είναι αποκύημα της φαντασίας των πολιτών - Real.gr

Quantcast
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι το έλλειμμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς είναι αποκύημα της φαντασίας των πολιτών
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι το έλλειμμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς είναι αποκύημα της φαντασίας των πολιτών

19:20, 17/10/2025
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι το έλλειμμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς είναι αποκύημα της φαντασίας των πολιτών

«Ο πρωθυπουργός που η επταετής διακυβέρνηση του έχει ταυτιστεί με την υπονόμευση του κύρους των θεσμών και την καταρράκωση του κράτους δικαίου, αν ψάχνει υπαίτιους για την κρίση εμπιστοσύνης, ας κοιτάξει στον καθρέφτη του», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε σχόλιο του για τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σημειώνει ότι «εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να εμποδίσει τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει τυχόν ευθύνες των υπουργών του». «Δολοφονίες χαρακτήρων σε βάρος επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών από τους υπουργούς του, που δεν αποδοκίμασε ποτέ. Ορκιζόταν ότι θα ρίξει “φως” στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και οργάνωσε την πλήρη συγκάλυψη επιτρέποντας μάλιστα στην ΕΥΠ, που είχε υπαχθεί στο γραφείο του, να μην εκτελεί απόφαση του ΣτΕ», προσθέτει. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρει ότι «ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεσμευόταν για βαθιές τομές ώστε να ενισχυθεί η διάκριση των εξουσιών και έκανε ακριβώς το ανάποδο».

«Εκτός αν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ουσία ισχυρίζεται ότι το έλλειμμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς είναι αποκύημα της φαντασίας των πολιτών ή αποτέλεσμα των δηλώσεων του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή», σχολιάζει καταληκτικά ο κ. Τσουκαλάς, προσθέτοντας ότι «θα ήταν αστείο, αν δεν ήταν τραγικό».

