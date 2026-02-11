Τσουκαλάς στον Realfm 97,8: Ναι στον δίαυλο επικοινωνίας, αλλά χωρίς αυταπάτες για την αναθεωρητική στρατηγική της Τουρκίας που προσβάλλει το διεθνές δίκαιο - Real.gr

Στον Real FM 97,8 και τους δημοσιογράφους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα παραχώρησε συνέντευξη ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ενόψει της σημερινής συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα ο κ. Τσουκαλάς κατέστησε σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ πιστεύει στον διάλογο μεταξύ των δύο χωρών αλλά έκρινε ότι θα πρέπει να «κρατάμε μικρό καλάθι».

«Εμείς έχουμε μια καθαρή άποψη αρχών ότι πρέπει να επιζητούμε τον διάλογο και να έχουμε διαύλους επικοινωνίας χωρίς όμως αυταπάτες για το ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας, η οποία συνίσταται και στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου και στην αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η Τουρκία όπως ξέρουμε δεν έχει αποστεί από αναθεωρητικές διεκδικήσεις, όπως η “γαλάζια πατρίδα” και το αφήγημα των γκρίζων ζωνών – που δυστυχώς το νομιμοποίησε ο κ. Λαζαρίδης στη Βουλή πριν λίγες μέρες και έπρεπε κατά τη γνώμη μου να ανακαλέσει.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει, όμως κρατάμε πολύ μικρό καλάθι και δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο από τη σημερινή συνάντηση».

Ερωτηθείς για το αν το ΠΑΣΟΚ έχει διαμορφώσει θέση για το αν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να μετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης, ο Εκπρόσωπος Τύπου δήλωσε με σαφήνεια ότι «οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει στο να θεωρηθεί ότι αντικαθίσταται ο ΟΗΕ ή άλλοι οργανισμοί θα είναι προβληματικό. Έχει μεγάλη σημασία το ποιοι θα συμμετέχουν και τι θα συμβεί εκεί. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Από θέση αρχής φαίνεται ότι είναι μια προσπάθεια στην ουσία να αντικατασταθούν άλλοι οργανισμοί που εμείς θέλουμε να υπάρχουν και να παίζουν ρόλο, άρα είναι καθαρή η θέση μας».

Θα έρθουμε στο διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση με προτάσεις

«Εμείς θέλουμε η αναθεώρηση να γίνει πολύ καθαρά και πολύ συναινετικά» διαμήνυσε ως προς τη συνταγματική αναθεώρηση ο Κώστας Τσουκαλάς και εξήγησε: «Αυτή η Βουλή είναι προτείνουσα και μόλις με 151 ψήφους μπορεί να προτείνει. Εμείς θέλουμε η επόμενη Βουλή που θα είναι αναθεωρητική με μία άλλη σύνθεση, στην οποία ελπίζουμε και φιλοδοξούμε να είμαστε πλειοψηφία, οφείλει να διεκδικήσει και να αναζητήσει ευρύτερες συναινέσεις για να έχουμε μια ουσιαστική αναθεώρηση. Θα έρθουμε στο διάλογο αυτό με προτάσεις. Και ξέρετε, ένα μέρος των προτάσεων που ο Πρωθυπουργός σήμερα προσπαθεί να φανεί ότι επισπεύδει την αναθεώρηση όπως είναι το άρθρο 86 ή η αλλαγή στην επιλογή των κλιμακίων της δικαιοσύνης, είναι δικές μας προτάσεις. Είναι αλλαγές που η κυβέρνηση δεν τις συζητούσε καν πριν λίγους μήνες».

Επιπλέον υπενθύμισε ότι «σχετικά πρόσφατα από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός είχε πει στον κ. Ανδρουλάκη: “Σας δίνω τα δύο που ζητάτε – αναθεώρηση του 86 και αλλαγή στον τρόπο επιλογής των κλιμακίων της δικαιοσύνης – για να μου δώσετε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια”. Στη ζυγαριά τα έβαζε τότε ο κ. Μητσοτάκης;», διερωτήθηκε ο κ. Τσουκαλάς και χαρακτήρισε αυτή την πρακτική ως «ανατολίτικο παζάρι».

«Οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν να γίνονται έτσι. Εμείς θα αναζητήσουμε ευρείες συναινέσεις με 180 βουλευτές στην επόμενη, αναθεωρητική Βουλή. Εμείς λευκή επιταγή σε μία κυβέρνηση που εργαλειοποίησε προς όφελός της άρθρα που τώρα ζητά να αναθεωρηθούν δεν θα δώσουμε» υπογράμμισε και πρόσθεσε:

«Στην επόμενη κοινοβουλευτική σύνθεση που φιλοδοξούμε να είμαστε πλειοψηφία θα κινηθούμε έτσι ώστε να μην υπάρχει το έλλειμα αξιοπιστίας στο οποίο έχει οδηγήσει τους θεσμούς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στο άρθρο 86 το μόνο κόμμα που διαφωνούσε έως σήμερα ήταν η Νέα Δημοκρατία που τώρα ζητά την αναθεώρησή του, στην αλλαγή των κλιμακίων της δικαιοσύνης που είχαμε προτείνει εδώ και καιρό υπήρχαν κόμματα που συμφωνούσαν και τώρα “σύρθηκε” και η Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, για τη μονιμότητα εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι διαφωνούμε καθώς είναι πεποίθησή μας ότι δεν εξαρτάται από αυτήν η αξιοκρατία και η αξιολόγηση . Μπορούν να υπάρξουν αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικών Υπαλλήλων αν χρειαστεί, δεν απαιτείται αλλαγή στο Σύνταγμα. Πρέπει να σπάσει το απόστημα του κομματισμού που η κυβέρνηση έχει βάλει με αναθέσεις και όχι με κρίσεις στο δημόσιο. Εμείς πιστεύουμε στην πραγματική αξιολόγηση.Για τη Διαύγεια, εμείς ζητάμε επέκταση και συνταγματική κατοχύρωση ενώ η κυβέρνηση την υπονομεύει , έχοντας καταστεί η κυβέρνηση των απευθείας αναθέσεων. Παράλληλα, εμείς έχουμε αναφερθεί και στην κατοχύρωση συνταγματικά ρήτρας πόρων για την αυτοδιοίκηση και για την θέσπιση του ελέγχουν του φαινομένου των άσχετων τροπολογιών».

«Άρα με ποιο κεφάλαιο μπορεί αυτή η κυβέρνηση να έρθει και να πει ότι εκείνη μπορεί να εγγυηθεί μια ομαλή αναθεωρητική διαδικασία;» κατέληξε επί του θέματος και συμπέρανε ότι «η κυβέρνηση δεν έχει κεφάλαιο αξιοπιστίας και αυτό φαίνεται από την εικόνα που έχουν για τους θεσμούς οι Έλληνες πολίτες σε όλες τις μετρήσεις».

Για την υπόθεση του κ. Παναγόπουλου

Για την υπόθεση του κ. Παναγόπουλου, Προέδρου της ΓΣΕΕ, ο Κώστας Τσουκαλάς επισήμανε πως «εμείς ανακαλέσαμε άμεσα την κομματική του ιδιότητα μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση. Προφανώς υπάρχει τεκμήριο αθωότητας για όλους πάντα, είναι ξεκάθαρο στην κοινοβουλευτική δημοκρατία και την έννομη τάξη που έχει η χώρα μας.

Είναι προφανές ότι οι αρμόδιες αρχές και η δικαιοσύνη θα κάνουν τη δουλειά τους μέχρι τέλους, να φανεί αν πράγματι υπήρχε ή αν δεν υπήρχε σκάνδαλο κακοδιαχείρισης. Εκεί όμως έρχεται το θέμα της ευθύνης των Υπουργών για την διαχείριση των κονδυλίων».

Είναι εφικτή η νίκη

Τέλος, για την δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ και το πολιτικό σκηνικό που συνεχώς μεταβάλλεται, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «οι πολλές δημοσκοπήσεις, τις οποίες αξιολογούμε, δείχνουν διαφορετικές μετρήσεις και αυτό έχει να κάνει είτε με τη μεθοδολογία είτε με τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού. Ας μην ξεχνάμε ότι και στο παρελθόν έχουμε δει τεράστιες ανατροπές».

Επέλεξε όμως να σταθεί στην επιστροφή κόσμου στο ΠΑΣΟΚ.

«Αν το ΠΑΣΟΚ πράγματι δεν ήταν ο φορέας πολιτικής αλλαγής, δεν θα βλέπαμε ένα ρεύμα συμπαράταξης από ανθρώπους που είχαν κάνει διαφορετικές επιλογές στο παρελθόν. Και αυτό είναι μια πρώτη εικόνα. Θα δείτε στο σύντομο διάστημα να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δεύτερο και τρίτο κύμα συμπαράταξης και διεύρυνσης και πιστεύω ότι το συνέδριό μας θα οριοθετήσει ακριβώς αυτή τη διαδικασία και θα είναι ο βατήρας για την πορεία της παράταξης προς τη νίκη. Είναι εφικτή η νίκη. Η εξωστρέφεια είναι η λύση, ούτε η εσωστρέφεια ούτε η αυτοαναφορικότητα. Όσο δεν είμαστε κλεισμένοι και μιλάμε για τα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων όπως κάναμε στο θέμα των δανείων τόσο ο κόσμος θα ανταποκρίνεται. Στο θέμα των δανείων, το ΠΑΣΟΚ έφερε τρεις τροπολογίες και ο Άρειος Πάγος μας δικαίωσε και φάνηκε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν ταυτισμένη με τα συμφέροντα των funds και αρνιόταν επί τρία χρόνια μία τροπολογία απολύτως σύννομη και δίκαιη. Θέτω μάλιστα ένα ερώτημα: Τι λέει σήμερα η Νέα Δημοκρατία;».

«Εμείς πιστεύουμε ότι όσο μπαίνουν τα διλήμματα, ξεκαθαρίζουν στον κόσμο ότι ή επιλέγει Μητσοτάκη, Βελόπουλο και Λατινοπούλου και έχει τη σημερινή πολιτική που διευρύνει ανισότητες ή επιλέγει ΠΑΣΟΚ και έχει προοδευτική αλλαγή και κοινωνικό κράτος με ισχυρή ανάπτυξη.

Για τον κ. Τσίπρα δεν ξέρω αν θα ιδρύσει κόμμα ενώ η κα Καρυστιανού δεν βλέπω να εντάσσεται ιδεολογικά στον χώρο τον προοδευτικό, πιο πολύ πρέπει να έχει σχέση με τον χώρο το συντηρητικό χωρίς να γνωρίζω ακριβώς τις απόψεις της για όλα τα ζητήματα», κατέληξε.

