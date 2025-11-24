«Τσουνάμι» από την «Ιθάκη» του Τσίπρα: Όλες αντιδράσεις - Τι λέει για το επόμενο... ταξίδι - Real.gr

Φωτιές ανάβει το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα που κυκλοφόρησε σήμερα.

Ο πρώην πρωθυπουργός κάνει αιχμηρές αναφορές για τις ικανότητες και την προσωπικότητα κορυφαίων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που ανέβηκαν μαζί του στην εξουσία το 2015.

Επιπλέον, κάνει έναν απολογισμό του παρελθόντος, ενώ δίνει και το στίγμα του για το μέλλον κάνοντας λόγο για την ανάγκη μίας κοινωνικής αναγέννησης της χώρας, για ένα σχέδιο που θα φτάνει έως το 2030. Επαναλαμβάνει τον όρο «νέο πατριωτισμό», δεν μπαίνει όμως σε λεπτομέρειες σε σχέση με τις επόμενες κινήσεις του. Ωστόσο μία αναφορά του στο τέλος του βιβλίου προμηνύει το «ταξίδι» στις νέες θάλασσες, δηλαδή την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, αναμένεται την Άνοιξη.

«Και όταν φτάσει στην Ιθάκη αφού ξαποστάσει λίγο στο λιμάνι της γαλήνης αρματώνει πάλι το καράβι της για νέους ορίζοντες. Και εμείς, όσοι από εμάς παίρνουμε τη θέση μας στο πλήρωμα, πιο έμπειροι πια, πιο σοφοί και πιο έτοιμοι» είναι η χαρακτηριστική αναφορά.

Στην «Ιθάκη», ο Αλέξης Τσίπρας «αδειάζει» τον Γιάνη Βαρουφάκη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παππά. Ακόμη αποκαλύπτει ότι πρότεινε στην Έφη Αχτσιόγλου και τον Αλέξη Χαρίτση να τον διαδεχθούν στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ χαρακτηρίζει υπερφίαλο τον Στέφανο Κασσελάκη.

Πιο συγκεκριμένα, για τον Γιάνη Βαρουφάκη γράφει: «Στην πραγματικότητα ήταν περισσότερο celebrity και λιγότερο οικονομολόγος. Πολύ γρήγορα από asset μετατράπηκε σε αρνητικό πρωταγωνιστή, που δεν τον άντεχαν στο Eurogroup, όχι μόνο οι απέναντι, αλλά ούτε οι πιθανοί μας σύμμαχοι, ακόμη και οι ίδιοι του οι συνεργάτες».

Τη Ζωή Κωνσταντοπούλου την κατηγορεί για «ναρκισσισμό» και υποστηρίζει ότι μετάνιωσε που την υπέδειξε για Πρόεδρο της Βουλής. «Χαρακτηριστική περίπτωση αυτοκαταστροφικής αδιαλλαξίας ήταν εκείνη της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η στάση της ήταν συστηματικά συγκρουσιακή και παρελκυστική. Δυστυχώς η πολιτική και η Αριστερά μαγνητίζουν τους νάρκισσους, όπως το φως τα έντομα» γράφει στο βιβλίο του.

Όσον αφορά στον Παύλο Πολάκη αναφέρθηκε στις φορές που ήταν με το ένα πόδι εκτός ΣΥΡΙΖΑ αλλά και σε αρκετές στιγμές έντασης στις σχέσεις τους. Αναλυτικά, γράφει στο βιβλίο του: «Ο Παύλος είχε δείξει και τότε και νωρίτερα, ιδίως όμως αργότερα, μία sui generis στάση που δημιουργούσε προστριβές με άλλα στελέχη αλλά και με πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογράφους. Το έβλεπα. Αργότερα βέβαια συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν πάντα αιτία της στάσης του το θυμικό καθώς σε κάποιες περιπτώσεις αποδείχτηκε εξαιρετικά ικανός να το συγκρατεί».

Για τον πρώην στενό συνεργάτη του, Νίκο Παππά, αναφέρει πως δεν περίμενε την καταδίκη με 13-0 στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος που αφορούσε στις τηλεοπτικές άδειες. «Εκ των υστέρων εκτίμησα ότι έπρεπε τότε να του ζητήσω να διευκολύνει το κόμμα, αλλά και τον εαυτό του αποσύροντας ο ίδιος την υποψηφιότητά του. Και αυτό γιατί είχε επιδείξει σε όλη αυτή τη διαδικασία απαράδεκτη επιπολαιότητα» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι αναρτήσεις του Παύλου Πολάκη για τον Τσίπρας

Με δύο αναρτήσεις, ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζει πως ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του λέει ψέματα και ανακρίβειες.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη του ανάρτηση γράφει: «εκοιλοπόνιε το «βουνο» και …. Λέει και ψέματα όμως….πολλά ..και ανακρίβειες…». «Κρίμα… Προφανώς θα απαντήσω ! Κι εγώ λέω μόνο αλήθειες!», συνεχίζει.

«Προφανώς και δεν παίρνω ούτε λέξη λέξη πίσω από την ουσία της ανάρτησης του Φλεβάρη του 23 που (και καλά) ήταν η αιτία της προσωρινής μου απομάκρυνσης απο τα ψηφοδελτια.. Το πόσο δίκιο είχα φάνηκε και την περιλιοδο 19-23 αλλά και μετά και μέχρι σήμερα… Από τους δημοσιογράφους, μέχρι τους δικαστές, μέχρι τον Πιτσιλή και τους τραπεζίτες!! Τέτοιο πρόγραμμα έπρεπε να εκπέμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνεύσει! Η ιδιοτέλεια αφορά άλλους. Ποτέ δεν αφορουσε εμενα!!», αναφέρει επίσης.

Στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας δίνει ιδιαίτερο βάρος στη σχέση του με τον Παύλο Πολάκη: από την αρχική κάλυψη μέχρι τη ρήξη, με αφορμή την επίθεση σε δικαστές και δημοσιογράφους. Η απόφαση να τον θέσει εκτός ψηφοδελτίων αποτυπώνεται ως μία από τις πιο συγκρουσιακές στιγμές με τις τάσεις του κόμματος – αλλά και ως προαναγγελία της μετέπειτα αποχώρησής του από την ηγεσία.

Στη δεύτερη ανάρτησή του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει πως δεν εκβίασε ποτέ τον Αλέξη Τσίπρα για την υποψηφιότητα του Μιχάλη Χαιρετάκη και πως ο εκβιασμός προήλθε από τον Γιώργο Σταθάκη.

«Ο εκβιασμός προήλθε από τον Γιώργο Σταθάκη ο οποίος με τη λήξη της συνεδρίασης πήρε τον Αλέξη τηλέφωνο και του είπε να μην μπει ο Χαιρετάκης υποψήφιος γιατί επειδή θα τον στήριζα εγώ μπορεί να έβγαινε βουλευτής και δεν θα έβγαινε αυτός! Δυστυχώς σε αυτόν τον εκβιασμό υπέκυψε ο Αλέξης τελικά και την επόμενη ημέρα ΔΕΝ ανακοίνωσε το όνομα του Μιχάλη του Χαιρετάκη ως υποψηφίου και γι’ αυτό αντέδρασα», αναφέρει ο Παύλος Πολάκης στην ανάρτησή του.

Και προσθέτει: «Δυστυχώς σε αυτόν τον εκβιασμό υπέκυψε ο Αλέξης τελικά και την επόμενη ημέρα δεν ανακοίνωσε το όνομα του Μιχάλη Χαιρετάκη ως υποψηφίου και γι’ αυτό αντέδρασα».

Αναλυτικά η δεύτερη ανάρτηση Πολάκη:

Περί «εκβιασμών» που δήθεν έκανα:

Η υποψηφιότητα του Μιχάλη Χαιρετάκη πέρασε ΟΜΟΦΩΝΑ, χωρίς καμία διατύπωση διαφωνίας από κανένα μέλος της Πολίτικης Γραμματείας στη συνεδρίαση της στις 18 Φεβρουάριου του 2023 μαζί με υποψηφιότητα πολλών νομών της χώρας. Στη φωτό 1-2 φαίνονται φωτογραφίες της εισήγησης που ήρθε στην Πολιτική Γραμματεία σε εκείνη τη συνεδρίαση και μάλιστα φαίνεται η ώρα και η μέρα της φωτογραφίας.

Ο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ προήλθε από τον Γιώργο Σταθάκη ο οποίος με τη λήξη της συνεδρίασης πήρε τον Αλέξη τηλέφωνο και του είπε να μην μπει ο Χαιρετάκης υποψήφιος γιατί επειδή θα τον στήριζα εγώ μπορεί να έβγαινε βουλευτής και δεν θα έβγαινε αυτός!!!!!!!

Δυστυχώς σε αυτόν τον εκβιασμό υπέκυψε ο Αλέξης τελικά και την επόμενη ημέρα ΔΕΝ ανακοίνωσε το όνομα του Μιχάλη του Χαιρετάκη ως υποψηφίου και γι’ αυτό αντέδρασα με τον τρόπο που φαίνεται στη φωτογραφία 3.

Θεώρησα στοιχειώδη υποχρέωσή μου να το κάνω αυτό ,σε έναν άνθρωπο που μπήκε πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στα Χανιά το 2019 (μετά την ήττα των Ευρωεκλογών)και βοήθησε ουσιαστικά να κρατήσουμε την πρώτη θέση τότε στο νομό φέρνοντας πολλούς καινούργιους ψήφους (φωτό 4)

Ήταν τεράστια προσβολή το να μην συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο λόγω της απαίτησης του ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΟΥ για 4 χρόνια Σταθάκη και από τα Χανιά και γενικώς από την αντιπολίτευση!

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ!

ΥΓ. Επειδή μάλλον δεν τα θυμάται καλά ο Αλέξης η έξοδός μου από τα ψηφοδέλτια δεν έγινε τότε στις 19 Φεβρουαρίου ,αλλά μετά από την ανάρτηση στις 26 Φεβρουαρίου 2023 για το «βαθύ κράτος δικαστών-δημοσιογράφων-τραπεζιτών» που έγινε για να στηρίξω το Νίκο Παππά μετά την ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ καταδίκη του παρά την αθωωτική εισαγγελική πρόταση για τα κανάλια!

Θα επανέλθω με κάποιες λεπτομέρειες για αυτά που δείχνουν πολλά.

Κατρούγκαλος για βιβλίο Τσίπρα: Η συνεργασία με τον Καμμένο ήταν μονόδρομος

Κωνσταντοπούλου: Πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή ετυμηγορία

Παρεμβαίνοντας στην αναφορά στην Ολομέλεια της Βουλής για την Επέτειο της Εθνικής Αντίστασης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα κατά του πρώην πρωθυπουργού, τον οποίο χαρακτήρισε ως «προδότη». «Πρόκειται για τον πρωθυπουργό που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή ετυμηγορία, την εντολή του δημοψηφίσματος.

Ο λαός έχει προδοθεί πολλές φορες. Θα διαβάσω το βιβλίο, αλλά από όσα έχουν κυκλοφορήσει, χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία. Δέσμευση και παρακαταθήκη μας είναι να μην διευκολύνουμε την προδοσία», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε άλλο σημείο δε σχολίασε πως «το να πουλήσει κανείς τις υποδομές και τους σιδηροδρόμους μας είναι κορυφαία πράξη προδοσίας».

Θεοδωράκης για την «Ιθάκη» του Τσίπρα: «Δεν είναι ακριβώς έτσι, το περιγράφει σαν μυθιστόρημα»

Κασσελάκης για την Ιθάκη: Θα «καταλήξει να είναι Τιτανικός για το πανάκριβο rebranding

Σε βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram και φορώντας μπλουζάκι με την επιγραφή «Equality» («Ισότητα»), ο επικεφαλής του «Κινήματος Δημοκρατίας», πιστεύει ότι η «Ιθάκη» την οποία αποκαλεί «ένα αυτοαναφορικό πόνημα – πλυντήριο», θα «καταλήξει να είναι Τιτανικός για το πανάκριβο rebranding» του Αλέξη Τσίπρα.

Κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό ότι προσπάθησε να τον «ρίξει» από τον ΣΥΡΙΖΑ, «οργανώνοντας δύο φορές την επιχείρηση ανατροπής του νόμιμα εκλεγμένου αρχηγού».

«Την πρώτη στο συνέδριο του Φεβρουαρίου απέτυχε. Τη δεύτερη στο “μπουζουξίδικο” τα κατάφερε», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ακόμα τον κατηγορεί για «κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού» σχετικά με τα όσα ειπώθηκαν μεταξύ του συζύγου του Τάιλερ Μακμπέθ και της Μπέττυς Μπαζιάνα, σημειώνοντας μάλιστα ότι τα «αγγλικά της συντρόφου του Αλέξη Τσίπρα είναι λίγο χειρότερα» από αυτά του πρώην πρωθυπουργού.

«Ο Αλέξης υποστηρίζει πως ο σύζυγός μου, Τάιλερ, ρώτησε τη σύζυγό του, Μπέττυ, πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στου Μαξίμου. Προφανώς, τα αγγλικά της Μπέττυς είναι λίγο χειρότερα από αυτά του Αλέξη, καθώς δεν κατάλαβε πως ο Τάιλερ τη ρωτούσε πώς ήταν να μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά, όταν εκείνοι ήταν στο Μαξίμου», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Κασσελάκης.

Ακόμα ο Στέφανος Κασσελάκης κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι «προσπαθεί να πουλήσει το βιβλίο του». «Έχουμε πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε. Ο κόσμος ζητά λύσεις, ζητά μια εναλλακτική και αυτό δεν πρόκειται να γίνει από το rebranding ενός παλιού πολιτικού», προσθέτει.

«Εγώ είμαι εδώ να υπηρετήσω τον ελληνικό λαό, να γίνει η Ελλάδα μία χώρα με ανθρωπισμό μέσα στην πολιτική της. Το Κίνημα Δημοκρατίας προχωρά. Κοιτάμε μπροστά!», καταλήγει.

Μανώλης Όθωνας για βιβλίο Τσίπρα: «Ψέμα ότι πρότεινε κυβερνητική συνεργασία στη Φώφη Γεννηματά»

Αναλυτικά όλη η τοποθέτηση του Στέφανου Κασσελάκη

Σήμερα ενώ η “Πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Πρόοδο” μαζί με το “Institute of European Democrats” και τον οργανισμό “Γίνε Άνθρωπος” το απόγευμα διοργανώνει μία μεγάλη ανοικτή εκδήλωση αφιερωμένη στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών οφείλω να απαντήσω σε ένα αυτοαναφορικό πόνημα – πλυντήριο. Την “Ιθάκη” του προκατόχου μου στον ΣΥΡΙΖΑ που θα καταλήξει να είναι Τιτανικός για το πανάκριβο rebranding του.

Πρώτον η διαπίστωση του Αλέξη ότι υπήρξε «τσουνάμι Κασσελάκη» στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ειλικρινής. Εξηγεί όμως γιατί ο ίδιος φρόντισε με όλες τις δυνάμεις του να το ανακόψει, οργανώνοντας δύο φορές την επιχείρηση ανατροπής του νόμιμα εκλεγμένου αρχηγού; Την πρώτη στο συνέδριο του Φεβρουαρίου απέτυχε. Τη δεύτερη στο “μπουζουξίδικο” τα κατάφερε. Η συνέχεια για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστή και φέρει την υπογραφή του. Τα θερμά μου συγχαρητήρια.

Δεύτερον, στενοχωριέται ο Αλέξης που μετά την εκλογή μου στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπόρεσαν να μου μάθουν τα βασικά. Ευτυχώς, εάν είχα μάθει τα βασικά τους θα ήμουν κι εγώ σαν κι αυτούς. Πολιτικός της ίντριγκας και της τάβλας.

Τρίτον, Ο Αλέξης με αποκαλεί “υπερφίαλο”. Μάλιστα. Όταν τον είχαν παρατήσει οι άλλοι, εγώ έτρεχα στα ακριτικά νησιά με δικά μου έξοδα να τον υπερασπιστώ. Όταν τα δαχτυλίδια του έκαναν διακοπές, εγώ έτρεχα μέσα στις φωτιές και στον “Ντάνιελ”. Ήμουνα μέσα στον κόσμο. Βοηθούσα όσο μπορούσα. Όταν εκείνοι συναντούσαν ολιγάρχες-χορηγούς, εγώ έβαζα χρήματα από την τσέπη μου. Συνεπώς, Αλέξη, συγγνώμη για την “έλλειψη σεμνότητας”.

Τέλος, σε ένα κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού, ο Αλέξης υποστηρίζει πως ο σύζυγός μου, Τάιλερ, ρώτησε τη σύζυγό του, Μπέττυ, πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στου Μαξίμου. Προφανώς, τα αγγλικά της Μπέττυς είναι λίγο χειρότερα από αυτά του Αλέξη, καθώς δεν κατάλαβε πως ο Τάιλερ τη ρωτούσε πώς ήταν να μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά, όταν εκείνοι ήταν στο Μαξίμου.

Αυτό όμως δεν με εντυπωσιάζει. Σκεφτείτε: εάν έφερνα στο Σούνιο σύντροφο γυναίκα, θα το ανέφερε ποτέ αυτό στο βιβλίο του; Είναι εξόχως αποκαλυπτικό της δήθεν προοδευτικότητάς του και εξηγεί αρκετές πολιτικές επιλογές. Εξάλλου, ο ίδιος προέβλεπε σε κοινούς συνεργάτες ότι θα ερχόμουνα 4ος στις ευρωεκλογές, καθώς ο κόσμος δεν θα ήθελε έναν “gay liberal”. Δικές του λέξεις. Ήρθα δεύτερος με 15%. Άραγε ο Αλέξης με το νέο του κόμμα, θα μπορέσει να πάρει περισσότερο;.

Ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να πουλήσει το βιβλίο του. Και του εύχομαι καλοτάξιδο. Εν τω μεταξύ, έχουμε πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε. Ο κόσμος ζητά λύσεις, ζητά μια εναλλακτική και αυτό δεν πρόκειται να γίνει από το rebranding ενός παλιού πολιτικού. Δεν χρειάζεσαι rebranding, εάν ξέρεις τι θες να κάνεις και γιατί το κάνεις. Δεν χρειάζεσαι rebranding, αν ξέρεις ποιος είσαι. Εγώ είμαι εδώ να υπηρετήσω τον ελληνικό λαό, να γίνει η Ελλάδα μία χώρα με ανθρωπισμό μέσα στην πολιτική της. Το Κίνημα Δημοκρατίας προχωρά. Κοιτάμε μπροστά!».

Γεωργιάδης στον Realfm 97,8: Το βιβλίο του Τσίπρα εμπορικά θα πουλήσει, πολιτικά μου φαίνεται λίγο ακατανόητο

Η αντίδραση του Τάιλερ Μακμπέθ σε όσα γράφει για εκείνον ο Τσίπρας στην «Ιθάκη»

Ο Τάιλερ Μακμπέθ αντέδρασε στην αναφορά που κάνει στο όνομά του ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη».

Με ένα story στο Instagram, ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη απευθύνεται στον Αλέξη Τσίπρα γράφοντάς του: «Ζητώ με σεβασμό το όνομά μου να ΜΗ χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε σκοπό σκοπό διαφήμισης ή προώθησης σε σχέση με το βιβλίο σας».

Ζαχαριάδης στον Realfm 97,8: «Εάν αρχίσουμε από μεθαύριο να μαζεύουμε τα κομμάτια μας ο κ. Μητσοτάκης θα έχει πρόβλημα» – Τι είπε για το βιβλίο του Τσίπρα

Η ανάρτησή του Καμμένου και το όσα έγραψε για εκείνον ο Αλέξης Τσίπρας

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην υπουργός και πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ, Πάνος Καμμένος, άφησε να εννοηθεί ότι έχει αρχίσει να διαβάζει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη».

Πιο συγκεκριμένα, ο Πάνος Καμμένος έχει αναρτήσει μία φωτογραφία στην οποία φαίνεται το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού και ένα ζευγάρι κόκκινα γυαλιά, ενώ στη λεζάντα που τη συνοδεύει γράφει το εξής: «Το κλειδί για το 2015 είναι το τηλεφώνημα με τον Πρόεδρο Ομπάμα από τις Βρυξέλλες…».

Σκουρλέτης για Τσίπρα: Στο βιβλίο του δεν αντιμετωπίζει με θαρραλέο τρόπο πώς ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στην εκλογική συντριβή

Μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στον Πάνος Καμμένο, σημειώνει στην «Ιθάκη»:

«Ο Πάνος Καμμένος στάθηκε με θεσμική συνέπεια απέναντι μου και στήριξε τη λειτουργία της κυβέρνησης μας χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινή συνοχή της».

Ο κ. Τσίπρας, στο βιβλίο του, κάνει ειδική αναφορά στις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, όταν είχε δύο ραντεβού: ένα με τον Πάνο Καμμένο και ένα με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Συγκεκριμένα, για την συνάντησή του και τα όσα ειπώθηκαν με τον Πάνο Καμμένο στην Κουμουνδούρου ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει: «Εγώ θέλω το Υπουργείο Άμυνας και δεν θα σου βάλω κανέναν όρο, δεν θέλω να είμαι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Θέλω το Υπουργείο Άμυνας γιατί αυτό ήταν το όνειρό μου. Θέλω να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια. Μαζί θα φτιάξουμε μια νέα εθνική ενότητα. Εσύ θα είσαι ο Άρης Βελουχιώτης και εγώ ο Ναπολέων Ζέρβας».

Ο κ. Τσίπρας εξιστορεί λέγοντας πως «πέρα από τις συνηθισμένες υπερβολές του, που τις ανέμενα, ομολογώ ότι με εξέπληξε η στάση του… Ηρέμησε, Πάνο! Σ’ ευχαριστώ και μου ακούγεται πολύ ωραίο όλο αυτό για την εθνική συμφιλίωση, αλλά τώρα χρειάζομαι τη μέγιστη δυνατή στήριξη και πλειοψηφία. Καταλαβαίνεις γιατί. Σκέφτομαι, λοιπόν, να προτείνω και στον Θεοδωράκη να συμμετάσχει στην κυβέρνηση». «Μην τον φέρεις αυτόν. Θα μας διαλύσει, θα τα δίνει όλα στους έξω» (σ.σ. απάντησε ο Καμμένος ). Σε άλλο σημείο λέει: «Όμως όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Ανεβαίνοντας με τα πόδια τις σκάλες της Κουμουνδούρου, κάποια στιγμή ο Θεοδωράκης φτάνει στον όροφο που ήταν το γραφείο του Λαφαζάνη. Τον συναντάει στον διάδρομο και ο Λαφαζάνης του απευθύνεται: «Τι θες εσύ εδώ; Μην κάνεις τον κόπο, πρόλαβε ο άλλος». «Τι εννοείς;», απαντάει εκείνος, «Ήταν πάνω με τον Καμμένο. Τελείωσε, τα βρήκαμε», του είπε.

Δείτε την ανάρτηση του Πάνου Καμμένου:

