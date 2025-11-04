Τζανακόπουλος στον Realfm 97,8 για τα ΕΛΤΑ: Ακόμη μία φορά η κυβέρνηση όταν βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο, προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στον ΣΥΡΙΖΑ - Real.gr

Για τη θύελλα αντιδράσεων για το «λουκέτο» στα ΕΛΤΑ, την οπλοκατοχή με αφορμή την αιματηρή βεντέτα στην Κρήτη και την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Δημήτρης Τζανακόπουλος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

«Νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα μιας πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία οδηγεί στη συρρίκνωση του κράτους και στην παραχώρηση κρίσιμων λειτουργιών του σε ιδιωτικά συμφέροντα και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι για άλλη μία φορά η κυβέρνηση της ΝΔ όταν βρίσκεται σε πολιτικό αδιέξοδο ή αντιμετωπίζει μία πολιτική κρίση η οποία δεν αφορά μόνο την εξωτερική κριτική που δέχεται, αλλά αφορά και την εσωτερική κριτική που δέχεται από τα ίδια τα στελέχη και τους βουλευτές της ΝΔ, προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στον ΣΥΡΙΖΑ», είπε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Και συνέχισε: «Θα σας πω ότι αυτό που ισχυρίζεται σήμερα η κυβέρνηση δηλαδή ότι είναι δεμένα τα χέρια της εξαιτίας της ένταξης των ΕΛΤΑ στο Υπερταμείο είναι ένα χονδροειδέστατο ψέμα και θα σας πω ακριβώς γιατί. Σε αντίθεση με το ΤΑΙΠΕΔ στο οποίο ό,τι μπήκε πρέπει να βγει, δηλαδή να ιδιωτικοποιηθεί, το Υπερταμείο δεν έχει τέτοια πρόβλεψη. Δεν συνιστά δηλαδή η ένταξη στο Υπερταμείο μίας οποιασδήποτε δημόσιας επιχείρησης ταυτόχρονα και την υποχρέωση να ιδιωτικοποιηθεί αυτή. Αντιθέτως υπάρχει συγκεκριμένη και σαφής πρόβλεψη στο καταστατικό του Υπερταμείου ότι η ένταξη μίας οποιασδήποτε επιχείρησης εκεί σημαίνει ότι το Δημόσιο οφείλει να διαμορφώσει ένα σχέδιο ώστε να αυξάνει η επιχείρηση αυτή την περιουσία της και όχι να την μειώνει. (…) Άρα λοιπόν πρόκειται για χονδροειδές ψέμα το οποίο επικαλούνται στη ΝΔ για να βγουν αυτή τη στιγμή από τη δύσκολη θέση».

Αναφορικά με την βεντέτα στην Κρήτη ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι «το πρόβλημα είναι ότι τα όπλα, οι συμμορίες, το έγκλημα, η οργανωμένη διαπλοκή και διαφθορά συγκεκριμένων ομάδων και περιοχών με πολιτικά συμφέροντα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά και αυτά τα συγκεκριμένα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα δεν έχουν καμία σχέση με τις δυνάμεις στα Αριστερά του πολιτικού φάσματος. Επομένως νομίζω ότι είναι εξόχως υποκριτικό από την μεριά της κυβέρνησης της ΝΔ και του κ. Κικίλια να ζητά συναίνεση για την επίλυση ενός προβλήματος που κατά τη γνώμη μου η ίδια η Δεξιά έχει δημιουργήσει στο νησί».

«Με δεδομένους τους χειρισμούς της ΝΔ με τον αποκλεισμό μαρτύρων, τις δυσκολίες που υφίστανται – πράγματα που εμείς τα είχαμε προεξοφλήσει, τα είχαμε προοικονομήσει όταν γινόταν η σχετική συζήτηση δεν θεωρώ ότι θα οδηγηθούμε σε κάποια σαφή συμπεράσματα. Ο μόνος τρόπος για να οδηγηθούμε σε σαφή συμπεράσματα και τελικά σε τιμωρία των ενόχων είναι να αναλάβει την έρευνα και την απόδοση δικαιοσύνης η ίδια η δικαστική εξουσία, πράγμα το οποίο όμως έχει αποτραπεί με την ψήφο του κ. Μητσοτάκη και της κυβερνητικής πλειοψηφίας», σημείωσε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Παράλληλα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι «πρόκειται για μία ποινική υπόθεση. Δεν πρόκειται για μία υπόθεση η οποία ανάγεται στο 1998 ή σε περιόδους προ εικοσαετίας. Πρόκειται για μία οργανωμένη κίνηση με την ευλογία και ενδεχομένως και την οργάνωση εκ μέρους της κυβέρνησης ενός δικτύου το οποίο αξιοποιούσε τεχνικές δυνατότητες, οι οποίες είχαν προκύψει λόγω των προβλημάτων και της προβληματικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήδη προ 12ετίας, ήδη το 2013 αν δεν κάνω λάθος. Είχαν προκύψει λοιπόν αυτές οι δυνατότητες. Δόθηκε στη συνέχεια η τεχνική λύση. Η τεχνική λύση άφησε ανοιχτά παράθυρα τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν εφόσον κάποια κυβέρνηση ήθελε να τα αξιοποιήσει και από ό,τι φάνηκε η κυβέρνηση της ΝΔ ήθελε να τα αξιοποιήσει έτσι ώστε να βάλει χέρι στο δημόσιο χρήμα».

Ακούστε το ηχητικό: