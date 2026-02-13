Τζόκοβιτς: «Ξέρω τα συνθήματα του Ολυμπιακού» - Real.gr

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μίλησε για την εμπειρία να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ, αναφέροντας ότι γνωρίζει τα συνθήματα των ερυθρόλευκων.

Αναλυτικά όσα είπε σε συνδρομητικό κανάλι:

«Ήταν καταπληκτικό παιχνίδι. Είμαι ευγνώμων στον Ολυμπιακό που μου έδωσε την πρόσκληση.

Περίμενα αυτό το παιχνίδι. Ξέρουμε τη σχέση μεταξύ Ερυθρού και Ολυμπιακού, είναι όλα αδερφικά.

Η καρδιά μου ανήκει στον Ερυθρό, αλλά μ’ αρέσει η ατμόσφαιρα. Ξέρω τα συνθήματα, αλλά χρειάζεται να μάθω λίγο καλύτερα ελληνικά».

