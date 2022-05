Τζορτζ Τσούνης: Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν σθεναρά τον αυξάνοντα ηγετικό ρόλο της Ελλάδας στην Αν. Μεσόγειο, τα Δ. Βαλκάνια, τη Μ. Θάλασσα

Σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο νέος Αμερικανός πρέσβης στην πρεσβευτική του οικία λίγες ώρες μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Τζορτζ Τσούνης τόνισε πως η σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή ούτε πιο σημαντική και επανέλαβε ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη στιγμή για να υπηρετήσει ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Μάλιστα, επιδοκίμασε τον «ηγετικό ρόλο» της Ελλάδας για την ενίσχυση της δημοκρατίας στα Βαλκάνια, διότι προάγει την περιφερειακή ευημερία και σταθερότητα. Μάλιστα, ανέφερε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είναι μεγάλος φίλος της Ελλάδας και υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν σθεναρά τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας που συνεχώς αυξάνει στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Δυτικά Βαλκάνια, στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και πέρα από αυτήν.

Η δέσμευση του νέου πρεσβευτή

Σε ό,τι αφορά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, είπε πως οι δύο χώρες αν και έχουν καταφέρει πολλά, υπάρχει περιθώριο να εμβαθύνουν περαιτέρω τη συνεργασία τους και τη συνέργεια τους. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε τη δέσμευσή του να συνεργαστεί με τον πρωθυπουργό, την ελληνική κυβέρνηση, τον ελληνικό λαό και την «εκπληκτική ελληνική διασπορά» για την προώθηση των κοινών τους στόχους για ειρήνη ευημερία, μαζί.

"I am a proud Greek-American with deep ties to Greece. It is an honor of a lifetime to return to my roots and serve America here. The U.S.-Greece relationship has never been stronger nor more consequential." @USAmbassadorGR Tsunis. His first remarks here?? https://t.co/hVf5O8vDSOpic.twitter.com/GSmo4P9J5b