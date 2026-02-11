Τζώρτζια Κεφαλά: Η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ, δεν διαλύεται - Real.gr

Η πρώτη αντίδραση της Πλεύσης Ελευθερίας στην ανεξαρτητοποίηση Καραγεωργοπούλου.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Τις ραγδαίες εξελίξεις στο κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας έπειτα από την ανεξαρτητοποίηση της Ελένης Καραγεωργοπούλου σχολίασε η Τζώρτζια Κεφαλά, η οποία τοποθετήθηκε ως εισηγήτρια της Κ.Ο στην Ολομέλεια.

Σπεύδοντας επί της ουσίας να διαψεύσει την έντονη φημολογία που επικρατεί από χθες για όσα συμβαίνουν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, η κα Κεφαλά στην πρώτη αντίδραση της Πλεύσης Ελευθερίας μετά την ανεξαρτητοποίηση της κ. Καραγεωργοπούλου είπε: «Η Πλεύση Ελευθερίας είναι εδώ, είναι δυνατή, δεν διαλύεται φυσικά και θα συνεχίσει να κάνει αντιπολίτευση».