Β. Κικίλιας: Δεν προκύπτει κανένα στοιχείο για pushback ή απώθηση της λέμβου από το Λιμενικό  - Real.gr

«Δεν υπάρχουν στοιχεία για pushback ή απώθηση» ήταν το κεντρικό μήνυμα της δευτερολογίας του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για το ναυάγιο στη Χίο.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, δεν προκύπτει καμία ενέργεια απώθησης από πλευράς Λιμενικού, αλλά «βίαιη αλλαγή πορείας» του σκάφους των διακινητών, η οποία οδήγησε στη σύγκρουση. Υπενθύμισε ότι υπάρχει ήδη σύλληψη διακινητή και αποδιδόμενες κατηγορίες, υπογραμμίζοντας πως όλα τα στοιχεία εξετάζονται στο πλαίσιο της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. «Πραγματογνώμονας δεν είμαι. Η ΕΔΕ θα ελέγξει κάθε δεδομένο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί απόκλιση από τους επιχειρησιακούς κανόνες.

Απαντώντας στις αιχμές για τη χρήση καμερών, ο υπουργός εξήγησε ότι η θερμική κάμερα του πλωτού σκάφους δεν ενεργοποιήθηκε, από επιλογή του κυβερνήτη, καθώς ο στόχος είχε ήδη εντοπιστεί από χερσαίο παρατηρητήριο. Όπως είπε, ακόμη και αν είχε τεθεί σε λειτουργία, δεν θα παρείχε ουσιαστικά πρόσθετα στοιχεία για το συγκεκριμένο συμβάν, σημειώνοντας ότι πρόκειται για σύστημα σχεδιασμένο κυρίως για μακρινές αποστάσεις. Σε ό,τι αφορά το φωτογραφικό υλικό και τις φθορές στα σκάφη, επισήμανε ότι μια πρόσκρουση δεν είναι απαραίτητο να αφήνει εμφανή ίχνη και κάλεσε όλους να περιμένουν τα συμπεράσματα της δικαιοσύνης και της πραγματογνωμοσύνης, αποφεύγοντας –όπως είπε– «δίκες προθέσεων».

Ο κ. Κικίλιας στάθηκε ιδιαίτερα και στη στάση που οφείλει να τηρεί η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία σε περιόδους κρίσης, υπογραμμίζοντας ότι «το πρώτο μέλημα είναι να είμαστε εκεί, με φυσική και πνευματική παρουσία», ενώ έκανε λόγο για ανάγκη εγκράτειας και στιβαρότητας στη διοίκηση. «Ούτε στην πανδημία έτρεξα από κανάλι σε κανάλι, ούτε θα το κάνω τώρα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι τέτοιες στιγμές απαιτούν ψυχραιμία και προσήλωση στους κανόνες.

Σε πιο υψηλούς τόνους απάντησε στις κατηγορίες περί έλλειψης ανθρωπιάς, τονίζοντας ότι όσοι υπηρετούν στο πεδίο έχουν δώσει μάχες σε ακραίες συνθήκες – από επιχειρήσεις διάσωσης μέχρι μαζικές εκκενώσεις – και καλώντας τους επικριτές του να επιδείξουν μεγαλύτερη μετριοπάθεια στους χαρακτηρισμούς τους. «Αν έχετε στοιχεία, πηγαίνετέ τα στον εισαγγελέα», είπε, απορρίπτοντας την εικόνα ότι κάποιοι διαθέτουν εκ των προτέρων πλήρη γνώση των γεγονότων.

Κλείνοντας, ο υπουργός επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα πράξει το καθήκον της, με σχέδιο που βασίζεται σε κανόνες, και ότι στόχος είναι, πέρα από τη διερεύνηση του συγκεκριμένου περιστατικού, να εξαχθούν συμπεράσματα ώστε να βελτιωθούν περαιτέρω οι διαδικασίες. «Θα μελετήσουμε ακριβώς τι συνέβη και θα προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως μόνο μέσα από θεσμική έρευνα και όχι μέσα από πρόωρες κρίσεις μπορεί να αποδοθεί πλήρως η αλήθεια για το ναυάγιο.

