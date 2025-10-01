Β. Κικίλιας: Η σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ αναβαθμίζεται και ισχυροποιείται - Real.gr

Quantcast
Β. Κικίλιας: Η σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ αναβαθμίζεται και ισχυροποιείται
Β. Κικίλιας: Η σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ αναβαθμίζεται και ισχυροποιείται

11:50, 01/10/2025
Β. Κικίλιας: Η σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ αναβαθμίζεται και ισχυροποιείται

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις δυνατότητες που διαθέτει η Ελλάδα για να αναδειχθεί σε κομβικό ενεργειακό κέντρο

«Η σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αναβαθμίζεται και ισχυροποιείται. Στην ενέργεια, στα ναυπηγεία και στη ναυτιλία ανοίγονται μεγάλες ευκαιρίες στο άμεσο μέλλον. Καθήκον μας είναι να τις αξιοποιήσουμε», δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο 15ο Capital Link που πραγματοποιείται στην Αθήνα, επισημαίνοντας ότι «οι ΗΠΑ παράγουν και εξάγουν LNG, ενώ ο ελληνόκτητος στόλος, με 5.700 πλοία, αποτελεί το 20% του παγκόσμιου στόλου και 24,5% της παγκόσμιας χωρητικότητας πλοίων μεταφοράς LNG. Είναι προφανές ότι μπορούμε να συνεργαστούμε στενά για να επιτύχουμε νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, μέσα από συνεργασίες στην ενέργεια και τη μεταφορά της».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στις δυνατότητες που διαθέτει η Ελλάδα για να αναδειχθεί σε κομβικό ενεργειακό κέντρο: «Η Ελλάδα αποτελεί πύλη εισόδου LNG από διάφορες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, διευκολύνοντας τις ροές αερίου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και άλλων χωρών. Συμβάλλουμε, έτσι, στην ενεργειακή ασφάλεια, τόσο της ίδιας της χώρας όσο και ολόκληρης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Αναφερόμενος στο πρόσφατο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Κικίλιας σημείωσε: «Είχα διαδοχικές συναντήσεις στην Αθήνα και στην Ουάσιγκτον με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Doug Burgum, με αρμοδιότητα τον συντονισμό της ενεργειακής πολιτικής, τον Υπουργό Μεταφορών, Sean Duffy και υψηλόβαθμα στελέχη του State Department, επίσης με επενδυτικές τράπεζες, γερουσιαστές, κυβερνήτες και τον ιδιωτικό τομέα. Οι συνομιλίες ήταν παραγωγικές. Υπάρχει καθαρή βούληση για συνεργασία. Οι ομάδες μας δουλεύουν από κοινού πάνω σε ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο σχέδιο που θα παρουσιαστεί τους επόμενους μήνες».

Τέλος, αναφερόμενος στη σημασία του Capital Link, ο Υπουργός υπογράμμισε: «Το Capital Link έχει εξελιχθεί σε θεσμό. Είναι σημείο συνάντησης ανθρώπων της αγοράς και της πολιτικής, επιτυχημένων Ελλήνων πλοιοκτητών, διπλωματών και επιχειρηματικών στελεχών. Τέτοιες διοργανώσεις είναι χρήσιμες, δίνουν χώρο για ανταλλαγή ιδεών και τη διαμόρφωση αναπτυξιακών πολιτικών. Όταν άνθρωποι συναντιούνται και μοιράζονται σχέδια και οράματα, προκύπτουν πάντα θετικά αποτελέσματα».

