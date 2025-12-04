Βαρουφάκης στο Kontra 24: Ο Τσίπρας έκανε οντισιόν στη σκηνή του Παλλάς με τον ίδιο θίασο - Real.gr

Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή Kontra24 και την Λουκία Γκάτσου.

Σχολιάζοντας την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, στην παρουσίαση του βιβλίου του “Ιθάκη”, ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 ανέφερε: «Από το 2015, από τότε που έκανε κουρελόχαρτο τη δημοκρατική εντολή για να προσχωρήσει στην ολιγαρχία και την τρόικα υπάρχει μία σταθερότητα. Είναι περήφανος γι’αυτό που έκανε. Εμείς, κάποιοι άλλοι, γνωρίζοντας ότι θα δαιμονοποιηθούμε αφήσαμε τις καρέκλες για να πάμε κόντρα στην ολιγαρχία αυτή. Από τότε έχει γράψει και 750 σελίδες ερωτικό γράμμα στην ολιγαρχία, τώρα έκανε και οντισιόν στο Παλλάς. Οντισιόν για να του ξαναδώσουν τον ρόλο ενός εκ των δύο δελφίνων της εξουσίας, εκ μέρους της ολιγαρχίας».

«Ηταν μια θεατρική σκηνή για μία οντισιόν με το ίδιο σινάφι από κάτω. Εμαθα ότι ήταν όλος ο θίασος. Ο θίασος που διέλυσε ο κ. Τσίπρας. Η κα Αχτσιόγλου, ο κ. Φάμελλος, ο κ. Χαρίτσης ήταν εκεί. Το ερώτημα τίθεται και νομίζω ότι τίθεται από τον κόσμο: “τότε γιατί διέλυσε τον θίασο; Για να τον ξαναστήσει λειψό;”», είπε ο κ. Βαρουφάκης.

Δείτε το βίντεο από το Kontra Channel: