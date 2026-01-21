Βαρουφάκης στον Realfm 97,8: Το ΜέΡΑ25 δεν θα επηρεαστεί από τα «κόμματα» Τσίπρα και Καρυστιανού - Real.gr

Για τις ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα μίλησε ο Γιάνης Βαρουφάκης στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Αναφορικά με τον Αμερικανό Πρόεδρο ο κ. Βαρουφάκης υποστήριξε ότι «έχει ακολουθήσει πιστά μία συνταγή την οποία του την είχε περάσει ο Στιβ Μπάνον, ο ιδεολογικός του γκουρού, ο οποίος του είχε δώσει τη συμβουλή «πέταξέ τους τα σκουπίδια το ένα μετά το άλλο για να μην ξέρουν από πού τους ήρθαν έτσι ώστε πριν προλάβουν να συζητήσουν το ένα σκουπίδι, να τους έχεις πετάξει το δεύτερο». Οπότε είχαμε την παρέμβαση Τραμπ στη Γάζα υπέρ του κ. Νετανιάχου, μετά αμέσως προχωράει στην απαγωγή του Μαδούρο, χωρίς να κάνει αλλαγή καθεστώτος και πριν αρχίσει η Ε.Ε. να συζητά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, πέρασε την ίδια ημέρα στην ιστορία της Γροιλανδίας».

Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 πρόσθεσε ότι «το «Συμβούλιο Ειρήνης» είναι μία ιδιωτική εταιρεία – μια προσπάθεια να ιδιωτικοποιηθεί ένα διεθνές σύστημα ειρηνοποίησης. Η Γάζα έχει προσαρτηθεί από μία ιδιωτική εταιρεία που στην ουσία έχει βάλει τον εαυτό του πρόεδρο ο Τραμπ και θέλει να το χρησιμοποιήσει ως υποκατάστατο του ΟΗΕ. Και έχεις τους Ευρωπαίους και εδώ είναι το φοβερό. Θα σας δώσω τρία σημεία: Πού ήταν οι Ευρωπαίοι για να αντισταθούν σε αυτό το «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα; Με ποιο δικαίωμα έβαλε τον εαυτό του πρόεδρο ο Τραμπ και τον Μπλερ διευθύνοντα σύμβουλο;».

«Το μεγάλο έγκλημα έγινε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που αποδέχτηκαν αυτό το «Συμβούλιο Ειρήνης» όλοι οι Ευρωπαίοι και τελικά πέρασε γιατί η Κίνα και η Ρωσία δεν έβαλαν βέτο. Οπότε αυτό δημιουργήθηκε. Το δεύτερο μεγάλο σφάλμα ήταν με την αρπαγή Μαδούρο – όποιος κι αν είναι ο Μαδούρο- η παραβίαση της κυριαρχίας οποιουδήποτε κράτους – μέλους του ΟΗΕ, είναι σαν να νομιμοποιήθηκε. Ο κ. Μητσοτάκης με τη δήλωση του έκανε το μεγαλύτερο δώρο τα τελευταία 70 χρόνια στην Τουρκία – βγήκαν οι Τούρκοι αναλυτές και χειροκροτούσαν» σημείωσε.

Ο κ. Βαρουφάκης συνέχισε λέγοντας «το τρίτο είναι ότι όταν διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις παρακαλούν το ΝΑΤΟ, προσπαθούν να πείσουν το ΝΑΤΟ ώστε να λάβουν έστω μία δήλωση ότι σε περίπτωση επίθεσης της Τουρκίας, το ΝΑΤΟ θα σταθεί δίπλα μας και το ΝΑΤΟ αρνείται να το κάνει, ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να το φέρουμε μπροστά. Οι Βορειοευρωπαίοι που σκούζουν σήμερα ότι το ΝΑΤΟ δεν τους προστατεύει στην περίπτωση της Γροιλανδίας ήταν αυτοί που αρνούνταν σε όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις έστω και μία δήλωση ότι το ΝΑΤΟ θα μας προστατεύσει σε περίπτωση εισβολής».

Σχετικά με το εμπορικό «μπαζούκα», ο κ. Βαρουφάκης είπε ότι «το μπαζούκα είναι το εργαλείο για όταν σου κάνει κάποιος bullying, το οποίο είχε στόχο, όταν είχε δημιουργηθεί, την Κίνα, τον αποκλεισμό των κινεζικών εταιρειών, την επιβολή άμεσα δασμών χωρίς να περάσει από τα Κοινοβούλια και τώρα σκέφτονται να το χρησιμοποιήσουν αυτό εναντίον των ΗΠΑ. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να το χρησιμοποιήσουν γιατί ακόμη και σήμερα αν και έχει συρρικνωθεί λόγω των δασμών, για τη γερμανική βιομηχανία ο μεγαλύτερος πελάτης είναι οι ΗΠΑ. Υπάρχει λοιπόν πιθανότητα να επιταχύνουν ένα τέτοιο πινγκ πονγκ, έναν πόλεμο δασμών;».

Σύμφωνα με τον κ. Βαρουφάκη, «η Ευρώπη πρέπει να καταλάβει ότι βάλαμε τα χέρια μας και βγάλαμε τα μάτια μας. Είχαμε μία εξαιρετική ευκαιρία μετά την κρίση του 2008, να δημιουργήσουμε πολιτική ένωση, Ομοσπονδία. Να έχουμε ένα υπουργείο Οικονομικών, να είναι κραταιό και κοινή αμυντική και εξωτερική πολιτική. Αλλά η κα Μέρκελ μαζί με όλους τους Ευρωπαίους πολιτικούς και τους δικούς μας εδώ αντί να χρησιμοποιήσουν την κρίση του ευρώ για να υπάρξει αυτή η ομοσπονδιοποίηση, επέβαλαν σκληρή λιτότητα στους πολλούς και σοσιαλισμό για τους τραπεζίτες και αυτός ο συνδυασμός έκανε δύο πράγματα: 1) δηλητηρίασε την πολιτική ζωή και κανείς τώρα δεν μπορεί να μιλήσει για ομοσπονδία στην Ευρώπη και 2) δημιούργησε στάση επενδύσεων επί 16 χρόνια».

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις

«Στο ΜέΡΑ25 δεν πρόκειται να προσπαθήσουμε να αποκομίσουμε πολιτικά οφέλη λέγοντας το οτιδήποτε στην κατεύθυνση αύξησης των εντάσεων. Και εμείς θέλουμε ήρεμα νερά, θέλουμε ηρεμία και περισυλλογή. Δεν είμαστε εναντίον μίας συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και το λέμε από το 2019 που είχαμε μπει στη Βουλή ότι πρέπει να αποφεύγεται η διμερής συζήτηση αλλά να γίνεται πολυμερής περιφερειακή συνδιάσκεψη για να τίθενται όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν στη χάραξη θαλάσσιων ζωνών, εναέριων χώρων κλπ. Πιστεύουμε ότι η ελληνική πλευρά πρέπει να προτείνει πάντα πολυμερή περιφερειακό διάλογο» είπε ο κ. Βαρουφάκης και συνέχισε λέγοντας:

«Όσον αφορά στο Διεθνές Δίκαιο, όταν πηγαίνει ο κ. Δένδιας και υπογράφει άλλη μία εμπορική και στρατιωτική σύμβαση με το Ισραήλ για drones και μάλιστα λέει ότι Ελλάδα και Ισραήλ είναι δύο δημοκρατίες με κοινές αξίες, είναι δυνατόν; Με το κράτος απαρτχάιντ, ένα κράτος γενοκτόνοπου είναι απαξιωμένο παντού παγκοσμίως, πώς θα πάμε στον ΟΗΕ να μιλήσουμε για το Διεθνές Δίκαιο;»

Για το ενδεχόμενο ενιαίου ψηφοδελτίου Αριστεράς απέναντι στη ΝΔ

«Και να γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα είναι της Αριστεράς, ενδεχομένως να είναι της προσκυνημένης Αριστεράς» απάντησε ο Γιάνης Βαρουφάκης για το ενδεχόμενο κοινού ψηφοδελτίου και πρόσθεσε:

«Εμείς στο ΜέΡΑ25 δουλεύουμε για ένα τέτοιο ενωτικό ψηφοδέλτιο της Αριστεράς. Το θέμα είναι τι θέλουν να κάνουν πέρα από το να εκλεγούν. Θέλουν να καταργήσουν το Χρηματιστήριο Ενέργειας; Θέλουν να μειώσουν τον ΦΠΑ στο 15%; Θέλουν να καταργήσουν τα funds, τον «Ηρακλή»; Αυτό σημαίνει Αριστερά. Τι θέλουν να κάνουν για το ΝΑΤΟ; Εδώ είναι τα ερωτήματα. Δεν μας ενδιαφέρουν τα αξιώματα. Μιλάμε στο διά ταύτα».

Σχετικά με τα κυοφορούμενα κόμματα από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού ο κ. Βαρουφάκης είπε: «Η άγρια ομορφιά της Δημοκρατίας είναι ότι όλοι έχουν δικαίωμα να κατέβουν, όπως και εμείς και κρινόμαστε. Είμαστε το κόμμα που δεν θα επηρεαστεί ούτε από το ένα ούτε από το άλλο. Εγώ περιμένω να ακούσω θέσεις».

Για την κα Καρυστιανού ανέφερε ότι «είμαστε εναντίον της ανθρωποφαγίας ανθρώπων που έχουμε σεβαστεί και έχουμε στηρίξει στον πόνο τους, όμως, περιμένουμε πολιτικές θέσεις. Γιατί μία- δύο φορές που έχει μιλήσει πολιτικά η κα Καρυστιανού έχει απογοητεύσει τον κόσμο που έβλεπε προς αυτήν».

Ακούστε το ηχητικό: