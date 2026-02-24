Βασίλης Κικίλιας: «Εχθρός μας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι» - Real.gr

«Εχθρός μας στο μεταναστευτικό είναι οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι εγκληματίες αυτοί που βάζουν δυστυχείς ανθρώπους μέσα σε βάρκες-κουφάρια χωρίς σωσίβια, εγκαταλείποντάς τους στις πιο δύσκολες συνθήκες ή ακόμα και πετώντας τους μέσα στη θάλασσα», λέει στη Realnews ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος επισημαίνει πως «οι λιμενικοί μας έχουν σώσει δεκάδες χιλιάδες ζωές στο Αιγαίο, θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε, όπως είμαι σίγουρος ότι κάνει και η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας και των νησιωτών μας».

Στον ΣΠΥΡΟ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟ – ΠΗΓΗ: Realnews

Παρά το άνετο δημοσκοπικό προβάδισμα, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται ακόμη μακριά από τον πήχυ της αυτοδυναμίας. Υπάρχουν δυνάμεις με τις οποίες θα μπορούσατε να συμπράξετε σε κυβερνητικό επίπεδο και, εάν ναι, ποιες είναι αυτές;

Στις επερχόμενες εκλογές, την άνοιξη του 2027, η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας θα δώσει τη μάχη της αυτοδυναμίας. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να πείσουμε με το έργο μας τη μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας ότι δουλέψαμε σκληρά, υπηρετώντας τα συμφέροντά τους και παράλληλα ότι οι πολιτικές μας είναι οραματικές και ελπιδοφόρες για το μέλλον. Οτι μπορούν να εξασφαλίσουν δηλαδή ασφάλεια, ανάπτυξη και προκοπή για το σήμερα και το αύριο. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση μπορεί μεν να έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά δεν κάνει τίποτε άλλο από το να αδυνατίζει το δικό μας πολιτικό μήνυμα και την προσπάθεια.

Με αφορμή το προ ολίγων εβδομάδων τραγικό περιστατικό στα ανοιχτά της Χίου, κόμματα της αντιπολίτευσης επανέφεραν την κριτική τους περί παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου στο μεταναστευτικό. Τι απαντάτε;

Η Ελλάδα έχει χιλιάδες μίλια θαλάσσιων συνόρων, τα οποία φυλάσσονται από το Λιμενικό Σώμα. Είναι τα σύνορα της πατρίδας μας και παράλληλα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού επιτελούν ύψιστο πατριωτικό έργο, κάνουν το καθήκον τους και αυτό γίνεται με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και στους νόμους. Εχθρός μας στο μεταναστευτικό είναι οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι εγκληματίες αυτοί που βάζουν δυστυχείς ανθρώπους μέσα σε βάρκες-κουφάρια χωρίς σωσίβια, εγκαταλείποντάς τους στις πιο δύσκολες συνθήκες ή ακόμα και πετώντας τους μέσα στη θάλασσα. Φυσικά, δεχόμαστε ανά πάσα στιγμή την οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική έρευνα για την οποιαδήποτε επιχείρηση. Ομως, οι λιμενικοί μας έχουν σώσει δεκάδες χιλιάδες ζωές στο Αιγαίο, θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε, όπως είμαι σίγουρος ότι κάνει και η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας και των νησιωτών μας.

Η κυβέρνησή σας δέχεται κριτική από τους πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή, για υποχωρητική στάση έναντι της Τουρκίας. Μετά και την πρόσφατη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, διατυπώθηκε εκ νέου η άποψη ότι παρά τις αβρότητες η Τουρκία δεν αφίσταται της αναθεωρητικής της ατζέντας. Τι απαντάτε;

Είμαι γέννημα-θρέμμα αυτή της παράταξης, οπότε τιμώ και σέβομαι τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της χώρας και προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή. Τους ακούω πάντα με προσοχή και σεβασμό, αλλά ποτέ δεν θα σχολίαζα τα λεγόμενά τους. Κάτι τέτοιο θα ήταν έξω από την πολιτική κουλτούρα της παράταξής μας, άλλωστε. Ομως, δεν θέλω να αποφύγω την ουσία της ερώτησης. Είμαι της άποψης ότι σε ένα παγκόσμιο, ασταθές περιβάλλον και σε μια εξαιρετικά δύσκολη, γεωπολιτικά, γειτονιά πρέπει στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής να έχουμε διαύλους επικοινωνίας και να συνομιλούμε εξαντλητικά με όλους. Ακόμα και με αυτούς με τους οποίους διαφωνούμε ριζικά σε καίρια θέματα κυριαρχίας. Συζητούμε, αλλά δεν υποχωρούμε. Μακάρι η Τουρκία να επιδείξει διάθεση συνεργασίας και καλής γειτονίας. Οφείλουμε, όμως, να εκσυγχρονίζουμε τους εξοπλισμούς μας για τις Ενοπλες Δυνάμεις και το Λιμενικό Σώμα, να έχουμε υψηλό φρόνημα και άρα να διασφαλίζουμε από θέση ισχύος την ειρήνη.

Την ώρα, που αναζητείται συναίνεση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε αλλοπρόσαλλη την αντιπολίτευση. Μήπως έχουν δίκαιο τα κόμματα της αντιπολίτευσης που σας χρεώνουν υποκριτική στάση στο θέμα; Τι απαντάτε στον Ευάγγελο Βενιζέλο, που σας εγκαλεί για συνταγματικό λαϊκισμό;

Θα πρέπει να παραδεχθεί κανείς ότι στα 51 χρόνια της Μεταπολίτευσης δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ ξανά μια τόσο κατακερματισμένη, διασπασμένη και χωρίς συνεκτικό λόγο αντιπολίτευση. Η Συνταγματική Αναθεώρηση απαιτεί σεβασμό στους θεσμούς και πολιτικές συγκλίσεις. Ελπίζω αυτή η Συνταγματική Αναθεώρηση να μην είναι μία χαμένη ακόμα ευκαιρία, όπως οι προηγούμενες.

Το θέμα της ακρίβειας αποτελεί το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα της μεγάλης πλειονότητας των ελληνικών νοικοκυριών. Πώς εξετάζετε ως κυβέρνηση να το αντιμετωπίσετε, καθώς οι διαδοχικές έως τώρα αυξήσεις του διαθέσιμου εισοδήματος δεν φαίνονται επαρκείς;

Το πρόβλημα της ακρίβειας είναι «εισαγόμενο». Από την άλλη ο Ελληνας εδώ ζει, στην Ελλάδα, και από την κυβέρνησή του περιμένει λύσεις. Εχουμε κάνει σημαντικές προσπάθειες μείωσης της φορολογίας και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος, ώστε να το αντιμετωπίσουμε. Απαιτείται πλέον άμεσα -στις αντοχές των δημοσιονομικών δυνατοτήτων- περαιτέρω στήριξη στις οικογένειες που έχουν ανάγκη και παράλληλα να εφαρμοστούν πολιτικές αύξησης των επενδύσεων και δημιουργίας πλούτου στη χώρα με στόχο να στηριχθούν οι πολλοί. Πρέπει να εργαστούμε για τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου. Αυτό προσπαθούμε και στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Γιατί τι άλλο από μάχη κατά της ακρίβειας ήταν αυτή που δώσαμε πέρυσι για να συγκρατηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων; Ξέρετε, πιστεύω ακράδαντα ότι η ναυτιλία μπορεί να παράγει πλούτο για όλους. Γι’ αυτό άλλωστε προσπαθώ να πείσω τους νέους μας να τη δουν και ως εξαιρετικά σοβαρή επαγγελματική διέξοδο. Ολα αυτά απαντούν με έργα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά της η μέση ελληνική οικογένεια.

Στην Πολιτική Προστασία υλοποιήσατε το εξοπλιστικό πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» και τώρα στο υπουργείο Ναυτιλίας έχετε εξαγγείλει το «ΑΙΓΙΣ 2». Πώς προχωρά;

Το «ΑΙΓΙΣ 2» αποτελεί την πιο ουσιαστική παρέμβαση που υλοποιείται σήμερα για το Λιμενικό Σώμα, με στόχο όχι απλώς την ενίσχυση σε επιχειρησιακά μέσα, αλλά τη συνολική αναβάθμιση του τρόπου που επιχειρούν οι λιμενικοί μας στη θάλασσα. Το βασικότερο κομμάτι του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός νέου κέντρου επιχειρήσεων, σε αντικατάσταση του σημερινού θαλάμου που δεν έχει αλλάξει εδώ και δεκαετίες και, όπως αντιλαμβάνεστε, οι δυνατότητές του είναι πεπερασμένες. Θα φτιάξουμε, λοιπόν, ένα υπερσύγχρονο War Room (όπως το αντίστοιχο της Πολιτικής Προστασίας), το οποίο θα συγκεντρώνει τα δεδομένα από ραντάρ, αισθητήρες και όλα τα διαθέσιμα μέσα και θα έχει έγκαιρα ολοκληρωμένη και πραγματική εικόνα για το τι συμβαίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή στις θάλασσες και στα λιμάνια μας. Η αναβάθμιση του συστήματος παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας είναι απαραίτητη και κρίσιμη για τη χώρα, καθώς ενισχύει σημαντικά την επιτήρηση και τον έλεγχο της δραστηριότητας στις ελληνικές θάλασσες, την ασφάλεια, την έρευνα και τη διάσωση, επιτρέποντας στο Λιμενικό Σώμα να ανταποκρίνεται με επάρκεια στην αποστολή του και στις νέες προκλήσεις της εποχής. Ρωτήσατε για τους χρόνους του «ΑΙΓΙΣ 2». Οπως κάναμε με το «ΑΙΓΙΣ» στην Πολιτική Προστασία -και βλέπετε τώρα αυτά τα έργα να παραδίδονται το ένα μετά το άλλο- έτσι και εδώ οι διαδικασίες τρέχουν με αντίστοιχα γρήγορους ρυθμούς και σύντομα θα έχουμε τις πρώτες δημοπρατήσεις. Νομίζω ότι έχει αποδειχθεί ότι όταν αναλαμβάνω να φέρω κάτι σε πέρας, το κάνω, ξεπερνώντας γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και άλλου τέτοιου τύπου δυσκολίες, αλλά τηρώντας πάντα όλους τους κανόνες διαφάνειας που πρέπει να διέπουν ένα έργο. Επιπλέον, προχωράμε στην απόκτηση νέων πλοίων 80 μ. ανοικτής θαλάσσης, πολλών παράκτιων περιπολικών και ταχέων καταδιωκτικών, ενώ για πρώτη φορά εντάσσονται με οργανωμένο σχέδιο τεχνολογίες επιτήρησης με μη επανδρωμένα μέσα. Το Λιμενικό θα διαθέτει εναέρια drones, αλλά και μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας και υποβρύχια, ώστε να υπάρχει συνεχής εικόνα του θαλάσσιου χώρου, ακόμη και σε δύσκολες ή απομακρυσμένες περιοχές.