Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός ασχολείται με την καλοπέρασή του - Real.gr

«Την ώρα που οι Έλληνες μετρούν τις πληγές τους από τις πλημμύρες που κόστισαν ανθρώπινες ζωές και προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές, ο πρωθυπουργός πήγε για σκι στα Καλάβρυτα.

Αυτός, δυστυχώς, είναι ο πρωθυπουργός που αντί να δίνει μάχη για να σωθούν οι άνθρωποι και να λύσει προβλήματα, αντί να δώσει σημασία στις ζωές των Ελλήνων και στη δυστυχία τους, αυτός ασχολείται με την καλοπέρασή του», ισχυρίζεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε σημερινή δήλωση του, ενώ υποστηρίζει ακόμη:

«Δεν αξίζει στους Έλληνες αυτός ο πρωθυπουργός. Δεν διαθέτει ούτε ενσυναίσθηση, ούτε ευαισθησία. Το μόνο που έχει σημασία για τον Κ. Μητσοτάκη, είναι η “καλοπέρασή” του».