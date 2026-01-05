Βελόπουλος: Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς μελισσοκόμοι, είναι το μέλλον της χώρας - Real.gr

Quantcast
Βελόπουλος: Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς μελισσοκόμοι, είναι το μέλλον της χώρας
Βελόπουλος: Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς μελισσοκόμοι, είναι το μέλλον της χώρας

22:30, 05/01/2026
Βελόπουλος: Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς μελισσοκόμοι, είναι το μέλλον της χώρας

«Η ΝΔ είναι το κακό παρελθόν της χώρας» σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.

«Με την λογική Μαρινάκη, ότι 5.000 τρακτέρ δεν είναι όλοι αγρότες, είναι αστείο μια κυβέρνηση του 20%, που καταρρέει, όπως λένε οι δημοσκοπήσεις τους, να αποφασίζει για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας», υποστήριξε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης «οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς μελισσοκόμοι, είναι το μέλλον της χώρας, ενώ η ΝΔ είναι το κακό παρελθόν της και στις επόμενες εκλογές θα γευτεί αυτό που της αξίζει: Μια ήττα – όλεθρο. Η Ελληνική Λύση είναι έτοιμη να κυβερνήσει και όλους αυτούς θα βοηθήσει».

