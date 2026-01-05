Βελόπουλος: Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς μελισσοκόμοι, είναι το μέλλον της χώρας - Real.gr

«Η ΝΔ είναι το κακό παρελθόν της χώρας» σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.

«Με την λογική Μαρινάκη, ότι 5.000 τρακτέρ δεν είναι όλοι αγρότες, είναι αστείο μια κυβέρνηση του 20%, που καταρρέει, όπως λένε οι δημοσκοπήσεις τους, να αποφασίζει για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας», υποστήριξε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης «οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς μελισσοκόμοι, είναι το μέλλον της χώρας, ενώ η ΝΔ είναι το κακό παρελθόν της και στις επόμενες εκλογές θα γευτεί αυτό που της αξίζει: Μια ήττα – όλεθρο. Η Ελληνική Λύση είναι έτοιμη να κυβερνήσει και όλους αυτούς θα βοηθήσει».