Βελόπουλος: Ανεδαφική η δήλωση - έκκληση του πρωθυπουργού με την οποία ζητά «μονοκομματική κυβέρνηση» - Real.gr

«Να ενημερώσουμε τον πρωθυπουργό ότι η δήλωση – έκκληση με την οποία ζητά “μονοκομματική κυβέρνηση” για τις επόμενες εκλογές είναι ανεδαφική διότι οι μισοί υπουργοί του προέρχονται από το σημιτικό ΠΑΣΟΚ», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Εάν δεν το έχει συνειδητοποιήσει, ας κοιτάξει δεξιά και αριστερά στο υπουργικό του συμβούλιο, καθώς είμαστε βέβαιοι ότι ακόμα βλέπει “κοντά” -αφού μακριά σίγουρα δεν βλέπει- καθώς οι Έλληνες στενάζουν από την “κοντόφθαλμη”, αντιλαϊκή πολιτική του».