Βελόπουλος: Ανέφικτος οποιοσδήποτε διάλογος με την Τουρκία μετά και τις δηλώσεις Τσελίκ - Real.gr

«Για την Τουρκία, πρέπει να ενημερώσουμε τον πρωθυπουργό, αλλά και όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ότι μετά και τις δηλώσεις του βάρβαρου Τσελίκ είναι ανέφικτο να κάνεις οποιονδήποτε διάλογο, αφού, όπως είπε ο Σατωβριάνδος, διάλογος με βαρβάρους δεν γίνεται», υποστήριξε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενόψει και της αυριανής συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερτνογάν στην γειτονική χώρα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, είπε: «Διότι το να προσπαθείς να εκπολιτίσεις την Τουρκία, δίνοντάς της ατμόπλοια, σιδηροδρόμους, εκπαιδεύοντας τον στρατό, μοιράζοντας ακόμα και το Αιγαίο όπως λένε πολλοί πολιτικοί στην Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι επεκτείνουμε τον πολιτισμό στην Ανατολή, αλλά ότι εισάγουμε την βαρβαρότητα στην Δύση».

ΑΠΕ-ΜΠΕ