Βελόπουλος από Μάλγαρα: Η κοινωνία στηρίζει το αγροτικό κίνημα - Real.gr

Στο μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα βρέθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Έχω να πω δυο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος κι ευτυχισμένος, γιατί είδα ότι, ανεξαρτήτως κόμματος, όλοι οι αγρότες είναι ενωμένοι. Το δεύτερο, κι αυτό σημαντικό, είναι ότι η κοινωνία στηρίζει το αγροτικό κίνημα», δήλωσε ο κ. Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Εάν η κοινωνία, όπως στηρίζει το αγροτικό κίνημα και οι αγρότες μαζί δεν διασπαστούν, τότε αυτή η κυβέρνηση θα τιμωρηθεί για τα εγκλήματα που έκανε στην αγροτική οικονομία. Είναι απαράδεκτο, και το λέω ευθέως, να περιμένουν οι Έλληνες δύο γιατροί και ένας δημοσιογράφος να ξέρουν από αγροτιά, κτηνοτροφία, μελισσοκομία και αλιεία. Δεν ξέρουν και τα έκαναν μαντάρα. Και το χειρότερο, κατέκλεψαν τα χρήματα των τίμιων αγροτών. Να δώσουν πίσω τα λεφτά τώρα, όσα έκλεψαν, και να τιμωρηθούν οι κλέφτες, όχι οι απλοί αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι».