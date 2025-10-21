Βελόπουλος: Διχαστική, αντιδημοκρατική και αποπροσανατολιστική η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Real.gr

Πυρά κατά της κυβέρνησης εκτόξευσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην ομιλία του, στη Βουλή, κυρίως για την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη, κατά την συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Σύσταση και οργάνωση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις».

«Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη είνα βαθιά διχαστική, αντιδημοκρατική και αποπροσανατολιστική. Θέλετε να αλλάξετε ατζέντα με αυτά που κάνετε», υποστήριξε ο Κυρ. Βελόπουλος και πρόσθεσε: «Αναφορικά με τον ‘Αγνωστο Στρατιώτη, υπάρχει πρόνοια του νομοθέτη. Και αναφέρομαι στο νόμο 132/1969 που αναφέρει ότι “το Πολεμικό Μουσείο που υπάγεται στο υπουργείο Εθνικής Αμύνης, δύναται να φροντίζει τα στρατιωτικά μνημεία. Η κυβέρνηση ακολουθεί την πεπατημένη οδό των έξι ετών. Όταν δυσκολεύεται, για να συσπειρώσει το ακροατήριό της, διχάζει την ελληνική κοινωνία. Και ρωτάμε πώς είναι δυνατόν να φυλακίζονται με δύο χρόνια όσοι διαδηλώνουν στον ‘Αγνωστο Στρατιώτη, αλλά οι γνωστοί παιδεραστές, παιδοβιαστές, κακούργοι να κυκλοφορούν ελεύθεροι; Αντί να μαζέψετε τους λαθρομετανάστες που έχετε γεμίσει τον τόπο, θα μαζεύετε τους Έλληνες».

Ακολούθως, απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση, ισχυρίστηκε ότι «δεν θέλετε να προστατεύσετε τον Άγνωστο Στρατιώτη, αλλά τον εαυτό σας. Ο Άγνωστος Στρατιώτης έγινε για τους νεκρούς που έπεσαν υπέρ πατρίδος. Τα παιδιά στα Τέμπη έφυγαν από την πατρίδα και αυτό είναι χειρότερο. ‘Αλλο να αγωνιστώ και να πεθάνω για τα δίκαια του έθνους και άλλο να με πεθάνει η πατρίδα. Αν είναι αντιαισθητικό ό,τι συνέβη στον ‘Αγνωστο Στρατιώτη, άλλο τόσο αντιαισθητικό είναι να πετάς τα οστά των παιδιών από τα Τέμπη στα σκουπίδια. Σταματήστε να διχάζετε τους Έλληνες, σταματήστε να σκυλεύετε πάνω στους νεκρούς».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε ότι «το πιο χυδαίο απ’ όλα είναι ότι παίζετε κομματικά παιχνίδια στον Άγνωστο Στρατιώτη, ως κυβέρνηση. Ο Άδωνις Γεωργιάδης πετάει με νόημα το μπαλάκι της ευθύνης στο Νίκο Δένδια. Για να παίξουν εσωκομματικά παιχνίδια οι δελφίνοι, διχάζετε τους Έλληνες. Γράφει επάνω στο μνημείο μάχη Λαχανά και Κιλκίς, που έγινε για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Σεβαστήκατε τη Μακεδονία; Όχι. Γράφει κάτω Κύπρος. Σεβαστήκατε την Κύπρο; Όχι. Και επειδή αυτή η τροπολογία αφορά το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, πού είναι ο υπουργός; Είναι απών. Είναι, όμως, εδώ όλο το σημιτικό ΠΑΣΟΚ. Μπράβο».

Ακολούθως, αναφερόμενος στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, υποστήριξε: «Είναι δυνατόν ο κ. Κακλαμάνης να τηλεφωνεί στον κ. Χήτα και να του ζητά να τα βρούμε με βουλευτή τραμπούκο, που επιτέθηκε, χτύπησε και απέτρεψε βουλευτή από το να ασκήσει τα καθήκοντά του; Παρενέβη ο πρόεδρος της Βουλής. Απαντάμε στον κ. Κακλαμάνη με τη φράση “το βήμα του ομιλητή στην αίθουσα της ολομέλειας είναι έτσι κατασκευασμένο, ώστε να απέχει πολύ υψηλότερα από εκεί που πατάμε”. Κύριε Κακλαμάνη, θα πάμε μέχρι τέλους. Αυτό που κάνατε είναι αντιθεσμικό, είναι ανήθικο. Είσαστε απελπισμένοι και μαζεύετε αδέσποτα από οπουδήποτε».

Ο Κυρ. Βελόπουλος ισχυρίστηκε ακόμη: «Κάνετε τα πάντα για να τρομοκρατήσετε την Ελληνική Λύση και τους ψηφοφόρους της. Ακόμα και όλο τον ελληνικό λαό. Γνωρίζουμε ότι το επόμενο διάστημα θα δεχθούμε βρόμικο πόλεμο και ότι θα παλέψουμε με θηρία. Όμως θα παλέψουμε και θα νικήσουμε. Μόνοι μας εναντίον όλων σας. Εδώ υπάρχει κόμμα με πλαστές υπογραφές στο καταστατικό του και η δικαιοσύνη δεν κάνει τίποτα γι’ αυτό, γιατί η ΝΔ το διατηρεί για να το σύρει σε οποιαδήποτε συνεργασία σε ενδεχόμενες εκλογές. Είμαστε σε πόλεμο με το σάπιο πολιτικό σύστημα. Δεν μας τρομάζει το σύστημα. Εμείς δεν κάνουμε κατάθεση πολιτικής αναψυχής. Κάνουμε κατάθεση ελληνικής ψυχής. Είμαστε με τους φτωχούς Έλληνες και για αυτούς θα κυβερνήσουμε».

Όσον αφορά στην πολιτική της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία, σημείωσε: «Σας προειδοποιούμε στη Νέα Δημοκρατία: Μην κάνετε παζάρια με τους Τούρκους. Ο Φιντάν είπε: “Εσείς λέτε 12 ναυτικά μίλια, εμείς λέμε 6 ναυτικά μίλια, πάμε στην Χάγη να τα βρούμε”. Στη Χάγη πηγαίνεις μόνο με 12 ναυτικά μίλια και αποφασίζει επί ανακηρυγμένης εθνικής κυριαρχίας».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε και στο θέμα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων: «Για τον ιό της ευλογίας, να σας πω ότι λέτε ψέματα. Σας καρφώνει η “Καθημερινή”, που λέει ότι πηγές της Κομισιόν είπαν ότι τα εμβόλια έχουν έγκριση της ΕΕ και ότι έχει προταθεί στη χώρα μας να της παρασχεθούν 400.000 εμβόλια και χρηματοδοτική διευκόλυνση. Η Βουλγαρία έχει ήδη παραλάβει 500.000 εμβόλια. Εσείς δεν κάνατε τίποτα».

Σχετικά με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σχολίασε τρία άρθρα. Ειδικότερα: «Για το άρθρο 6: Είναι αδιανόητο να λαμβάνει χώρα η μετατροπή μίας δημόσιας υπηρεσίας έστω σε ΝΠΔΔ και να μην ελέγχονται οικονομικά τα έσοδα έξοδα της τελευταίας 5ετίας. Πού το έχετε δει αυτό;

Για το άρθρο 8 που αφορά την συγκρότηση και θητεία ΔΣ: Τα τέσσερα μέλη επιλέγονται από τον υπουργό και ορίζονται για 3ετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί μία φορά, με απόφαση του υπουργού. Δηλ. μιλάμε για λεηλασία του Δημοσίου. Φτιάχνετε ένα βαθιά κομματικό κράτος. Και αν αλλάξει η κυβέρνηση πρέπει να αποζημιωθούν αυτοί αν τους διώξει η νέα κυβέρνηση; Γιατί τριετής θητεία;

Για το άρθρο 14 για τις αρμοδιότητες διοικητών και υποδιοικητών. Ενεργεί ως διατάκτης επί όλων των πράξεων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΥΠΑ, έως του ποσού των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Όσο για την λογοδοσία, σε μία γραμμή αναφέρεται: “ελέγχονται από το ΔΣ και τον υπουργό”! Δηλαδή, ο ελεγχόμενος ελέγχεται από τον ελέγχοντα του ίδιου πολιτικού φορέα».

Τέλος, ο Κυρ. Βελόπουλος υπογράμμισε: «Εμείς είμαστε διαφορετικοί. Πιστεύουμε στους Έλληνες. Εσείς δεν πιστεύετε. Εμείς έχουμε τον λαό, εσείς έχετε τους πλουτοκράτες. Εμείς νοιαζόμαστε για τους Έλληνες εσείς για τα λεφτά σας. Εμείς δεν σωπαίνουμε, φωνάζουμε, γιατί η σιωπή είναι συνενοχή. Ο χρόνος για το σύστημά σας τελείωσε. Εμείς έχουμε χρόνο μπροστά μας για να αλλάξουμε τα πάντα. Ενωμένοι Έλληνες δεξιοί και αριστεροί ελάτε να κυβερνήσουμε μαζί. Ελάτε να φτιάξουμε το λαϊκό μέτωπο των φτωχών. Όλοι μαζί για τον φτωχό Έλληνα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ