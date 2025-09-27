Βελόπουλος: Είναι μονόδρομος όχι μόνο η παραίτηση Μυλωνάκη, αλλά όλης της κυβέρνησης - Real.gr

«Μόνο η παραίτηση Μυλωνάκη δεν λύνει το πρόβλημα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υπολοίπων σκανδάλων της Νέας Δημοκρατίας», υποστήριξε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Το πρόβλημα της διαφθοράς δεν είναι μόνο ο Μυλωνάκης, αλλά όλη η κυβέρνηση, όλη Νέα Δημοκρατία και ειδικά οι “γαλάζιες ακρίδες” που έτρωγαν το χρήμα των αγροτών». Προσέθεσε δε ότι «η λύση είναι μονόδρομος και δεν είναι μόνο η παραίτηση Μυλωνάκη, αλλά η παραίτηση όλης της κυβέρνησης, δήμευση περιουσιών, ανάρτηση των ονομάτων όσων έκλεψαν και φυλακή. Αυτή είναι η λύση που επιμένει η Ελληνική Λύση».