Βελόπουλος για επίσκεψη Ζελένσκι: Η ΝΔ είναι γνωστό ότι συμπαθεί διάφορα ακροδεξιά κατακάθια - Real.gr
Βελόπουλος για επίσκεψη Ζελένσκι: Η ΝΔ είναι γνωστό ότι συμπαθεί διάφορα ακροδεξιά κατακάθια

19:45, 16/11/2025
Βελόπουλος για επίσκεψη Ζελένσκι: Η ΝΔ είναι γνωστό ότι συμπαθεί διάφορα ακροδεξιά κατακάθια

ΠΗΓΗ: INTIME

«Η ΝΔ είναι γνωστό ότι συμπαθεί διάφορα ακροδεξιά κατακάθια, διάφορα αδέσποτα της πολιτικής, τα οποία τα ενθυλακώνει, όπως κάνει και τώρα, στην κοινοβουλευτική περίοδο που διανύουμε. Οπότε είναι λογικό να συναντά τον κ. Ζελένσκι, τον Αζοφίτη, ναζιστή Ζελένσκι, στην Αθήνα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος για την σημερινή επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου στη χώρα μας, επισημαίνοντας: «Το αντίθετο θα μας φαινόταν περίεργο. Αυτό που προκαλεί έκπληξη, είναι η σιωπή κάποιων κομμάτων στην Βουλή για το θέμα αυτό».

