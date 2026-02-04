Βελόπουλος για τραγωδία στη Χίο: «Φταίει η ανικανότητα της κυβέρνησης να φυλάξει τα σύνορα και η συνεργασία δουλεμπόρων με κάποιες ΜΚΟ» - Real.gr

Εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του για τους νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Χίου, άρχισε την ομιλία του ο Κυριάκος Βελόπουλος στην Βουλή, κατά την συζήτηση του σ/ν Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου: «Προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης, ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1233 σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών, ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος, τροποποιήσεις του Κώδικα Μετανάστευσης και άλλες διατάξεις».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε για την τραγωδία στη Χίο ότι φταίει η ανικανότητα της κυβέρνησης «να φυλάξει τα σύνορα και η συνεργασία δουλεμπόρων με κάποιες ΜΚΟ», επισημαίνοντας ότι το κράτος έχει σύνορα και «δεν μπορεί να μπαινο-βγαίνει όποιος θέλει». Ο Κυριάκος Βελόπουλος επικαλέστηκε δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που καλεί τις χώρες να «τερματίσουν το αποτυχημένο πείραμα των ανοιχτών συνόρων».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι οι παράνομοι μετανάστες έρχονται στην Ελλάδα «για το τσάμπα», εξηγώντας ότι αν η κυβέρνηση τους επιβάλλει όπως στους Έλληνες: «ΕΝΦΙΑ, εισφορές ΕΦΚΑ, τέλος επιτηδεύματος, ΦΠΑ, ηλεκτρονικά τιμολόγια ΔΕΗ, τεκμαρτή φορολογία, όριο ηλικίας 67 έτη και θα φύγουν τρέχοντας».

Στη συνέχεια ο κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε στην υπόθεση Επστάϊν λέγοντας ότι πρόκειται για «ντροπή του πλανήτη». Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πρόσθεσε: «Χαρακτηρίζατε τους Έλληνες τεμπέληδες. Τώρα αποδεικνύεστε όλοι πιόνια των κερδοσκόπων, μετά τις αποκαλύψεις από τα έγγραφα Επστάϊν για το PSI του Ευάγγελου Βενιζέλου, που ψηφίστηκε από όλους σας εδώ. Κλέψατε τους Έλληνες. Να γίνει τώρα άρση του ακαταδίωκτου των τραπεζών και να επιστραφούν όλες οι επιχορηγήσεις τους στον Ελληνικό λαό. Να συλληφθούν άμεσα όλοι οι εμπλεκόμενοι που χρεωκόπησαν τη χώρα στα χαρτιά. Μόνον των Ελλήνων τα ομόλογα κουρεύτηκαν. Το λέει ο Επστάϊν μέσα. Καταθέτω και αυτό στα πρακτικά».

Επίσης, ο κ. Βελόπουλος είπε: «Υπάρχει σχέδιο του Επστάϊν για την αλλαγή φύλου σε ανήλικα παιδιά, με σκοπό την σεξουαλική τους -όπερ και έγινε- εκμετάλλευση. Ήταν εντολή αυτό. Καταθέτω και αυτό το έγγραφο στα πρακτικά. Κολλητός του Επστάϊν, ο Μπάρακ (ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία) ζητούσε φωτογραφία με παιδί, διαβεβαιώνοντάς τον ότι τον καλύπτει. Πάρτε το έγγραφο. Έλληνες μεγαλοτραπεζίτες έκαναν κρυφές δουλειές με τον Επστάϊν. Πάρτε το έγγραφο. Οι φάκελοι Επστάϊν αποδεικνύουν ότι υπήρχε σχέδιο κερδοσκοπίας από τα εμβόλια και τις πανδημίες χρόνια πριν ξεσπάσει ο COVID. Το σχέδιο εκπόνησε παρέα με τον Μπιλ Γκέϊτς. Πάρτε το έγγραφο».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας για την Συνταγματική Αναθεώρηση, το διάλογο της οποίας εκκίνησε ο πρωθυπουργός, δήλωσε: «Αυτό είναι επιθεώρηση, όχι αναθεώρηση. Μιλάει ο πρωθυπουργός για πελατειακό κράτος και γελάνε ακόμα και τα τσιμέντα. Έχετε κάνει το σύνταγμα κουρέλι. Η βουλή λειτουργεί με 297 βουλευτές, όχι 300. Ποια βουλή λειτούργησε με 297 βουλευτές; Πείτε μας. Τροποποιήσατε το άρθρο 86, αλλά εφαρμοστικό νόμο δεν φέρατε. Τροποποιήσατε την ιστορία με τα δημοψηφίσματα, εφαρμοστικό δεν φέρατε. Για ποια αναθεώρηση μιλάτε λοιπόν;

Λέτε πάντα ψέμματα. Λέτε ότι δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Μα τον αλλάξατε. Η επιστολική ψήφος και οι 7 έδρες είναι νοθεία.

Εδώ λοιπόν μιλάμε για επιθεώρηση με τίτλο “Ένα κόμμα βουτηγμένο στο ψέμμα”. Αυτή είναι η ΝΔ», είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε στην συνάντηση που αναμένεται να έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Τούρκο πρόεδρο στην ‘Αγκυρα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος επανέλαβε την άποψη ότι ο πρωθυπουργός δεν θα πρέπει να συναντήσει τον Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι «είναι προδοσία ή βλακεία ο διάλογος με τον Ερντογάν. Διαλέξτε εσείς».

Τέλος, ο κ. Βελόπουλος, δήλωσε για τις επόμενες εθνικές εκλογές ότι «εμείς θέλουμε ο Ελληνικός λαός να ψηφίσει συνειδητά, να ψηφίσει πρόγραμμα, σχέδιο και όχι αγανάκτηση, όχι, αντίδραση, όχι οργή, όχι απελπισία, διότι όπως λέει ο λαός “όποιος δεν έχει πούθε να πιαστεί, πιάνεται από γυμνό σπαθί”».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ