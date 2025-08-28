Βελόπουλος: Η εκτόξευση των φορολογικών εσόδων οφείλεται στους έμμεσους φόρους και την αισχροκέρδεια μέσω του ΦΠΑ - Real.gr

Πυρά κατά της κυβέρνησης για την πολιτική της εκτόξευσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην ομιλία του στην Βουλή, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών "Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σύσταση Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και λοιπές διατάξεις".

Όσον αφορά στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Κυρ.Βελόπουλος: «Θριαμβολογείτε ότι το 2025 τα φορολογικά έσοδα εκτοξεύτηκαν στα 40,556 δισ. ευρώ. Αυτή η εκτόξευση οφείλεται στους έμμεσους φόρους και την αισχροκέρδεια μέσω του ΦΠΑ. Λέτε ότι στην ΔΕΘ ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει την μείωση του ΦΠΑ. Υπάρχει κοινοτική οδηγία και η Κομισιόν έχει ζητήσει τη συμμόρφωσή σας, για μειώσεις ή και μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά».

Παράλληλα, σχολίασε για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Έχω ένα κουρελόχαρτο μπροστά μου. Μια τροπολογία. Είναι ένα κουρελόχαρτο που ντροπιάζει την ίδια τη Δημοκρατία. Αναφέρομαι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο παραθυράκι του ακαταδίωκτου. Δείξτε μου μια χώρα στον κόσμο που υπάρχει ακαταδίωκτο. Δείξτε μια χώρα της Ευρώπης, όπου το ακαταδίωκτο θεσμοθετείται, νομοθετείται. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, είναι φαυλοκρατία. Όταν κάποιος έχει θέση ευθύνης, δεν έχει καμία ευθύνη; Ούτε ποινική, ούτε αστική; Έχει το αλάθητο του Πάπα; Αν μου ζητούσατε τίτλο για το νομοσχέδιο θα έλεγα γραφειοκρατία- κομματοκρατία».

Στη συνέχεια αναφερόμενος στο άρθρο 95, σημείωσε: «Την ώρα που μιλάτε για απελάσεις λαθρομεταναστών, στο εν λόγω άρθρο υπάρχει μια χαλαρή προσέγγιση στην απόδοση της ιθαγένειας. Αναφέρει ότι τέκνο αλλοδαπού που αποκτά ιθαγένεια, καθίσταται αυτόματα Έλληνας αν είναι ανήλικο ή άγαμο. Έχετε δει πουθενά να δίνεται ιθαγένεια; Ξέρετε τι σημαίνει ιθαγένεια; Γένος. Αν πάει κάποιος Έλληνας στην Ιαπωνία και γεννηθεί εκεί το παιδί του δεν είναι αυτόματα Ιάπωνας. Έλληνας είναι. Αλλά εσείς είσαστε υπέρ των δικαιωμάτων των λαθρομεταναστών και εμείς υπέρ των αυτοχθόνων Ελλήνων. Για εμάς η πολιτογράφηση είναι πράξη εθνικής υπερηφάνειας. Δεν βλέπετε τι γίνεται στο εξωτερικό. Δεν βλέπετε τι γίνεται στη Βρετανία; Θέλετε να γίνει το ίδιο και εδώ»;

Επίσης, αναφέρθηκε και σε άλλα άρθρα, τονίζοντας, μεταξύ άλλων:

«Για το 98: Με αυτό το άρθρο αλλογενείς αλλοδαποί θα υποβάλουν νέα αιτήματα πολιτογράφησης χωρίς τήρηση ορίου χρόνου. Για ποιο λόγο να γίνεται αυτό; Και γιατί δεν το εφαρμόζετε αυτό και για τους Έλληνες;

Για το 100: Διευκολύνει την αύξηση των ροών λαθρομεταναστών. Και ρωτάμε: Γιατί προβλέπεται αύξηση των υπερωριών των υπαλλήλων; Γιατί προβλέπεται εργασία τα βράδια και τις Κυριακές για τους υπαλλήλους που εργάζονται για το μεταναστευτικό; Αυτό σημαίνει ότι θέλετε να επιταχύνετε την διαδικασία χορήγησης ιθαγένειας.

Για το 4: Κρίνουμε ότι είναι λάθος η επιστροφή στο Δημόσιο υπαλλήλου που έχει απολυθεί για τέλεση σοβαρών αδικημάτων.

Για το 10: Είναι η επιτομή της εξυπηρέτησης των σκοπών της WOKE ατζέντας. Τι λαγνεία είναι αυτή”;

Για το 13: Για τις καταγγελίες που αποδεικνύονται αβάσιμες, θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια για πειθαρχική δίωξη του καταγγέλλοντος. Και σε αυτό θα πρέπει να προστεθούν οι κουκουλοφόροι και οι ανώνυμοι.

Για το 28: Πώς θα διοριστούν τα 59 μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου; Θα γίνει απόσπαση ή θα γίνει προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ; Διαγωνισμός θα γίνεται; Ξέρετε πώς γίνονται οι διαγωνισμοί στην Ελλάδα. Σαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, βόλεμα ημετέρων.

Για το 47: Έχουμε το ακαταδίωκτο παντού, αφού προβλέπει ότι κάποιος που διώκεται για σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα θα παραιτείται, αντί να τιμωρείται

Για τα άρθρα 72 – 73: Όλο το κράτος θα είναι υπό την σκέπη του υπουργού.

Για τα 80 – 82: Έχουμε προσλήψεις με αδιαφανείς διαδικασίες. Προβλέπεται η πρόσληψη 35 ατόμων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και ενός νομικού συμβούλου και ενός δημοσιογράφου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Με ποια κριτήρια θα γίνει αυτό; Και γιατί δημοσιογράφος; Εμείς θέλουμε απομονωμένο το κράτος από την κυβέρνηση για να λειτουργεί υπέρ του πολίτη.

Για το 86: Νομιμοποιεί τις απ’ ευθείας αναθέσεις και το βόλεμα ημετέρων».

Και προσέθεσε: «Με λίγα λόγια φέρατε ένα νομοσχέδιο που κινείται στην λογική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το φέρατε για τους δικούς σας “φραπέδες”. Η απάντησή μας είναι: Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε “φραπέ”».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ακόμη, ότι «ο πρωθυπουργός ξέρει ότι η Ελληνική Λύση καλπάζει στη Βόρεια Ελλάδα. Ρωτώ τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης, που έρχονται οι Σκοπιανοί με το όνομα Μακεδόνες, σας αρέσει που δεν κατεβήκατε στα συλλαλητήρια και τελικά δεν κάνατε τίποτα; Σας αρέσει που δεν υπάρχει νερό να πιούν οι άνθρωποι της; Αποδεικνύεται λοιπόν ότι οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης της ΝΔ είναι καρεκλοθήρες».

Σχετικά με τα εθνική θέματα ο Κυρ. Βελόπουλος ισχυρίστηκε: «Είσαστε επικίνδυνοι. Γιατί το λέμε; Γιατί πολεμάτε τον Πούτιν. Ξεκίνησε τον πόλεμο μόνος του ο πρωθυπουργός και για την πολιτική που ακολουθείτε επικαλείστε την εισβολή στην Κύπρο. Και ρωτώ: πότε συνδέσατε το Ουκρανικό με το Κυπριακό; Πότε πήρατε ανταλλάγματα; Ποτέ. Και συναντά ο πρωθυπουργός τον Μέρντοχ, τον εχθρό του Τραμπ».

Υποστήριξε ακόμη: «Εάν μας ακούγατε το 2020 και υπογράφαμε ΑΟΖ Ελλάδας-Κύπρου-Λιβύης με τον Χαφτάρ, δεν θα υπήρχε σήμερα τουρκο – λιβυκό σύμφωνο», ενώ για το θέμα της Μονής Σινά, ανέφερε: «Η Ορθοδοξία είναι μια υπερδύναμη του Ελληνισμού. Εμείς όμως, ως χώρα, ουδέποτε την χρησιμοποιήσαμε. Εσείς, δε, πάντοτε πολεμάτε την Ορθοδοξία. Είναι εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης, η οποία είναι απούσα από παντού. Είναι άθλιες οι εικόνες που είδαμε από τη Μονή Σινά. Και πρόκειται για μείζον εθνικό θέμα».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ισχυρίστηκε, επίσης, μεταξύ άλλων, ότι «παντού έχουμε σκάνδαλα, μίζες και διαφθορά. Και κανείς δεν πηγαίνει στην φυλακή. Φτιάχνετε καρτέλ που αισχροκερδούν, που απομυζούν τους Έλληνες. Κάνετε μονοπώλια πλουτοκρατών που ρουφάνε το αίμα των Ελλήνων. Είστε δούλοι της πλουτοκρατίας. Εσείς και οι πλουτοκράτες θεωρείτε τους Έλληνες πλέμπα».

Όσον αφορά στο θέμα του 13ου και 14ου μισθού, υπογράμμισε:

«Επειδή ρωτάτε πάντοτε πού θα βρούμε τα χρήματα για τον 13ο, 14ο μισθό και τις συντάξεις σας λέμε: Θα σταματήσουμε την σπατάλη του Δημοσίου που φθάνει το 1 δισ. ευρώ ανά έτος. Θα διώξουμε τους ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ που στοιχίζουν άλλο 1 δισ. ανά έτος. Δεν θα έχουμε 5.000 μετακλητούς και συμβούλους που στοιχίζουν 500 εκατ. ευρώ. Θα συνδέσουμε τον τουρισμό με τον πρωτογενή τομέα, μέτρο που θα έχει υπεραξία 1 προς 7. Θα μειώσουμε τις ανεξάρτητες αρχές από 37 σε 5, όπως προβλέπει το Σύνταγμα εξοικονομώντας 1 δισ, ανά έτος. Θα καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή από την νοθεία και το λαθρεμπόριο, εξοικονομώντας ακόμα 1 δισ. ανά έτος. Θα δοθεί τέλος στις υπερτιμολογήσεις-αναθέσεις στο Δημόσιο, που μας κοστίζουν 1 δισ. ανά έτος. Τα χρήματα των παρόχων ενέργειας που δόθηκαν έφθασαν τα 10,6 δισ. Αυτά τα χρήματα εμείς θα τα δώσουμε τους φτωχούς Έλληνες. Θα επιβάλουμε flat φόρο 15% και θα εξοικονομήσουμε 12 δισ. ανά έτος. Θα καταργήσουμε τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών και θα εξοικονομήσουμε αλλά 10 δισ. ανά έτος. Θα προχωρήσουμε στην εισαγωγή των ακινήτων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου στο Χρηματιστήριο. Θα προχωρήσουμε σε τιτλοποίηση των ενεργειακών αποθεμάτων και ορυκτών πρώτων υλών και θα γίνει σύνδεση με τα συνταξιοδοτικά ταμεία, ώστε να μπορούν οι συνταξιούχοι να παίρνουν υψηλές συντάξεις. Αυτά τα μέτρα είναι στο πλαίσιο ολόκληρης μελέτης, είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο και ξεπερνούν τα 38 δισ. ευρώ. Εμείς δεν ψάχνουμε για λεφτόδεντρα, αλλά θα κόψουμε τα κλεφτόδεντρα».

«Μετά τα χαμένα χρόνια της ΝΔ, που κατέστρεψαν την πατρίδα, ας παλέψουμε για να χαρούμε τα επόμενα χρόνια της Ελλάδας και των Ελλήνων. Ψήφισε την πατριωτική, εθνική, κοινωνική, πολιτική λύση. Την Ελληνική Λύση», κατέληξε ο Κυρ.Βελόπουλος.