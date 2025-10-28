Βελόπουλος: Η επιλογή του δημάρχου Πηλίου να δίνει πριμ σε κάθε γέννηση παιδιού, πρέπει να αντιγραφεί από όλους τους δήμους - Real.gr

Quantcast
Βελόπουλος: Η επιλογή του δημάρχου Πηλίου να δίνει πριμ σε κάθε γέννηση παιδιού, πρέπει να αντιγραφεί από όλους τους δήμους

21:45, 28/10/2025
ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Να ακολουθήσουν και άλλοι δήμαρχοι της χώρας αυτό που κάνει ο δήμαρχος Πηλίου για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, πρότεινε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

«Πρέπει να πούμε κάτι εξαιρετικά εύστοχο που έκανε ο δήμαρχος της περιοχής, γιατί πρέπει να το κάνει όλη η Τοπική Αυτοδιοίκηση αυτό, λόγω του δημογραφικού», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και πρόσθεσε: «Η επιλογή του να δίνει πριμ σε κάθε γέννηση παιδιού, πρέπει να αντιγραφεί από όλους τους δήμους στην Ελλάδα. Γιατί το θέμα το δημογραφικό είναι εθνικό θέμα. Και επειδή μιλάμε για το ’40 και την αντίσταση και την ελευθερία, θεωρώ ότι η επιλογή αυτή πρέπει να αντιγραφεί από όλη την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Όλοι δηλαδή να δίνουν πριμ, να γεννιούνται Έλληνες, γιατί η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για το θέμα αυτό».

