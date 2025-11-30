Βελόπουλος: Η κυβέρνηση επιχειρεί με τη βία να καταστείλει τη δίκαιη αγανάκτηση των αγροτών - Real.gr

Quantcast
Βελόπουλος: Η κυβέρνηση επιχειρεί με τη βία να καταστείλει τη δίκαιη αγανάκτηση των αγροτών
Βελόπουλος: Η κυβέρνηση επιχειρεί με τη βία να καταστείλει τη δίκαιη αγανάκτηση των αγροτών

16:45, 30/11/2025
Βελόπουλος: Η κυβέρνηση επιχειρεί με τη βία να καταστείλει τη δίκαιη αγανάκτηση των αγροτών

«Η κυβέρνηση επιχειρεί με τη βία να καταστείλει τη δίκαιη αγανάκτηση και την αγωνιστικότητα των αγροτών για τα απολύτως δίκαια αιτήματά τους», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας: «Είναι κυβέρνηση βίας, είναι κυβέρνηση “γαλάζιων ακρίδων”, είναι κυβέρνηση αποτυχίας, που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να παραμείνει στην εξουσία ακόμη και με τη βία».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε: «Εμείς στεκόμαστε δίπλα στους αγρότες και στους έντιμους δημοσιογράφος που κάλυψαν τα γεγονότα και λέμε στον πρωθυπουργό: Όταν μία κυβέρνηση χρειάζεται βία και αδικία για να διατηρηθεί, είναι καταδικασμένη στη συνείδηση του ελληνικού λαού και επικίνδυνη για τη δημοκρατία».

 

