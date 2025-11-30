Βελόπουλος: Η κυβέρνηση επιχειρεί με τη βία να καταστείλει τη δίκαιη αγανάκτηση των αγροτών - Real.gr

«Η κυβέρνηση επιχειρεί με τη βία να καταστείλει τη δίκαιη αγανάκτηση και την αγωνιστικότητα των αγροτών για τα απολύτως δίκαια αιτήματά τους», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας: «Είναι κυβέρνηση βίας, είναι κυβέρνηση “γαλάζιων ακρίδων”, είναι κυβέρνηση αποτυχίας, που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να παραμείνει στην εξουσία ακόμη και με τη βία».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε: «Εμείς στεκόμαστε δίπλα στους αγρότες και στους έντιμους δημοσιογράφος που κάλυψαν τα γεγονότα και λέμε στον πρωθυπουργό: Όταν μία κυβέρνηση χρειάζεται βία και αδικία για να διατηρηθεί, είναι καταδικασμένη στη συνείδηση του ελληνικού λαού και επικίνδυνη για τη δημοκρατία».