Βελόπουλος: Η κυβέρνηση, με την τροπολογία ντροπή για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Real.gr

«Η κυβέρνηση με την τροπολογία – ντροπή άνοιξε τον ασκό του Αιόλου.Τώρα έχει δύο λύσεις: Η μία να συλλαμβάνει οποιονδήποτε διαμαρτύρεται και διαδηλώνει και η άλλη να μην εφαρμόσει το νόμο που η ίδια ψήφισε», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, για τη Μνημείο του ‘Αγνωστου Στρατιώτη.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε: «Και στις δύο περιπτώσεις είναι μια κυβέρνηση αποτυχημένη και αντιδημοκρατική. Απλά κρατούμε τα εσωκομματικά μαχαιρώματά τους. Συμφωνούν, διαφωνούν, διαπλέκονται, συμπλέκονται και όλα γίνονται για την εσωκομματική τους τάξη».