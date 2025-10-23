Βελόπουλος: Η κυβέρνηση, με την τροπολογία ντροπή για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Real.gr

Quantcast
Βελόπουλος: Η κυβέρνηση, με την τροπολογία ντροπή για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, άνοιξε τον ασκό του Αιόλου

19:15, 23/10/2025
ΠΗΓΗ: INTIME

«Η κυβέρνηση με την τροπολογία – ντροπή άνοιξε τον ασκό του Αιόλου.Τώρα έχει δύο λύσεις: Η μία να συλλαμβάνει οποιονδήποτε διαμαρτύρεται και διαδηλώνει και η άλλη να μην εφαρμόσει το νόμο που η ίδια ψήφισε», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, για τη Μνημείο του ‘Αγνωστου Στρατιώτη.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε: «Και στις δύο περιπτώσεις είναι μια κυβέρνηση αποτυχημένη και αντιδημοκρατική. Απλά κρατούμε τα εσωκομματικά μαχαιρώματά τους. Συμφωνούν, διαφωνούν, διαπλέκονται, συμπλέκονται και όλα γίνονται για την εσωκομματική τους τάξη».

