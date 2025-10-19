Βελόπουλος: Η κυβέρνηση να εξηγήσει πώς είναι δυνατόν να φυλακίζονται με δύο χρόνια όσοι διαδηλώνουν στον Άγνωστο Στρατιώτη ενώ εγκληματίες κυκλοφορούν ελεύθεροι - Real.gr

Quantcast
Βελόπουλος: Η κυβέρνηση να εξηγήσει πώς είναι δυνατόν να φυλακίζονται με δύο χρόνια όσοι διαδηλώνουν στον Άγνωστο Στρατιώτη ενώ εγκληματίες κυκλοφορούν ελεύθεροι

15:30, 19/10/2025
ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

«Η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει πώς είναι δυνατόν να φυλακίζονται με δύο χρόνια όσοι διαδηλώνουν στον Άγνωστο Στρατιώτη ενώ γνωστοί παιδοβιαστές, εγκληματίες και λοιποί παράνομοι να κυκλοφορούν ελεύθεροι», υποστήριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας: «Επαναλαμβάνουμε στην κυβέρνηση ότι μπορεί το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη να έγινε για όσους έπεσαν για την πατρίδα επισημαίνοντας όμως ότι τα παιδιά στα Τέμπη “έπεσαν” από την πατρίδα και την ανικανότητα των κυβερνήσεων να φτιάξουν έναν σιδηρόδρομο αξιοπρεπή ακόμη και σήμερα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

