Βελόπουλος: Η κυβέρνηση συνεχίζει να καλύπτει τις «γαλάζιες ακρίδες» που πήραν παράνομα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Real.gr

«Το μεγαλύτερο σκάνδαλο απ’ όλα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το γεγονός ότι έφαγαν τα λεφτά οι “γαλάζιες ακρίδες” και η κυβέρνηση συνεχίζει να τις καλύπτει. Διότι είναι μέχρι και μέσα στο Μαξίμου», τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, υποστηρίζοντας: «Το χειρότερο είναι πως καταστρέφουν τον πρωτογενή τομέα και δεν πληρώνουν τους πεινασμένους πλέον κτηνοτρόφους και αγρότες, δολοφονώντας έτσι κάθε ελπίδα σωτηρίας».

Επίσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Και κλέφτες και ψεύτες και ανίκανοι, οι κύριοι της ΝΔ σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνον».