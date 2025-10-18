Βελόπουλος: Η κυβέρνηση συνεχίζει να καλύπτει τις «γαλάζιες ακρίδες» που πήραν παράνομα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Real.gr

Quantcast
Βελόπουλος: Η κυβέρνηση συνεχίζει να καλύπτει τις «γαλάζιες ακρίδες» που πήραν παράνομα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Βελόπουλος: Η κυβέρνηση συνεχίζει να καλύπτει τις «γαλάζιες ακρίδες» που πήραν παράνομα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

20:45, 18/10/2025
Βελόπουλος: Η κυβέρνηση συνεχίζει να καλύπτει τις «γαλάζιες ακρίδες» που πήραν παράνομα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΗΓΗ: INTIME

«Το μεγαλύτερο σκάνδαλο απ’ όλα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το γεγονός ότι έφαγαν τα λεφτά οι “γαλάζιες ακρίδες” και η κυβέρνηση συνεχίζει να τις καλύπτει. Διότι είναι μέχρι και μέσα στο Μαξίμου», τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος, υποστηρίζοντας: «Το χειρότερο είναι πως καταστρέφουν τον πρωτογενή τομέα και δεν πληρώνουν τους πεινασμένους πλέον κτηνοτρόφους και αγρότες, δολοφονώντας έτσι κάθε ελπίδα σωτηρίας».

Επίσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Και κλέφτες και ψεύτες και ανίκανοι, οι κύριοι της ΝΔ σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνον».

