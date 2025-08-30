Βελόπουλος: Η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση της κατάλυσης του συντάγματος και της ίδιας της δημοκρατίας - Real.gr

Επίθεση στην κυβέρνηση για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων εξαπολύει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με σημερινή δήλωσή του.

Ειδικότερα υποστηρίζει:

«Η κυβέρνηση που με πραξικόπημα κατοχύρωσε το “ακαταδίωκτο” για υπουργούς, κολλητούς, επιτροπές Τεμπών, ΟΠΕΚΕΠΕ κ.λπ., ενώ την ίδια στιγμή κυνηγούν με λύσσα τον Έλληνα πολίτη, τώρα βρήκαν έναν άλλον τρόπο να κυνηγήσουν πειθαρχικά τους δημοσίους υπαλλήλους, που θέλουν να αποκαλύψουν τα σκάνδαλά τους.

Είναι η κυβέρνηση που “κάθεται προσοχή” και υπηρετεί με πειθαρχία τους ολιγάρχες, μιζαδόρους και λαμόγια, όπως ο διεθνής Τύπος επαναλαμβάνει, αλλά θέλει δήθεν να κυνηγήσει πειθαρχικά τους δημοσίους υπαλλήλους.

Η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση της κατάλυσης του συντάγματος και της ίδιας της δημοκρατίας».