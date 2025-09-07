Βελόπουλος: Καθόλου αυτοκριτική, πολλά «θα» και κυρίως καμία αναφορά στα σκάνδαλα από τον πρωθυπουργό στη σημερινή συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ - Real.gr

«Η σημερινή συνέντευξη του πρωθυπουργού ήταν μια συνέντευξη του 2019, για το τι θα κάνει τα επόμενα 6 χρόνια, όταν θα γίνει ο ίδιος πρωθυπουργός. Με λίγα λόγια, καθόλου αυτοκριτική, πολλά “θα” και κυρίως, καμμία αναφορά στα σκάνδαλα, στις μίζες και στη φτωχοποίηση του Έλληνα υπέρ της πλουτοκρατίας», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για τη σημερινή καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε: «Να υπενθυμίσουμε στον κο. Μητσοτάκη ότι έχουμε 2025 και ότι κυβερνά ο ίδιος 6 χρόνια. Ο κος Μητσοτάκης έκανε την Ελλάδα απομονωμένη χώρα διεθνώς και παρία της Ευρώπης. Ήταν τέτοιο το θράσος του, ώστε αμφισβήτησε ακόμα μια φορά το ίδιο το Χημείο του Κράτους, που μιλάει για ύπαρξη ξυλολίου στο έγκλημα των Τεμπών, απεκάλεσε τους λαθρομετανάστες “μετανάστες” και το κυριότερο δεν έκανε καμμία αναφορά στην Μακεδονία και στο όνομα που παρέδωσε στους Σκοπιανούς».

Παράλληλα, ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε: «Το σύνθημα “η Ελλάδα ψηλά” που είχε πάνω δεξιά στο video wall, θα έπρεπε να γράφει “το ψέμμα ψηλά” στην πολιτική του βαρώνου Μυνχάουζεν».