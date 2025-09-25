Βελόπουλος: Μετά τη «σφαλιάρα» και τον διασυρμό από τον Ερντογάν, ο πρωθυπουργός συνεχίζει να λέει μισές αλήθειες - Real.gr

«Μετά την “σφαλιάρα” και τον διασυρμό από τον κ. Ερντογάν, ο κ. Μητσοτάκης, μισοζαλισμένος, συνεχίζει να λέει μισές αλήθειες», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας: «Γιατί κ. Μητσοτάκη μιλάτε για έρευνες μόνον στη νότια Κρήτη και όχι στα ανατολικά της Κρήτης και σε όλο το Αιγαίο; Μήπως επειδή χαρίσατε στην Τουρκία, με τη μειωμένη επήρεια, όλη την ΑΟΖ νοτίως του Καστελλορίζου; Μήπως γιατί χαρίσατε το Αιγαίο στους Τούρκους και τον Ερντογάν;».

Τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Ζαλισμένος ή ξεζαλισμένος ο πρωθυπουργός, η μισή αλήθεια κ. Μητσοτάκη, είναι πάντοτε ψέματα».