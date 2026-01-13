Βελόπουλος: Μην σταματήσουν τον αγώνα οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς - Real.gr

“Οταν ο κύριος Μαρινάκης λέει ότι οι αγρότες από 7 μπλόκα με 500 τρακτέρ που θέλουν να συναντήσουν τον πρωθυπουργό, δηλαδή οι διασπαστές, είναι η πλειοψηφία, ενώ τα 57 μπλόκα με 12.000 τρακτέρ είναι η μειοψηφία, τότε η ημιμάθεια ανακατεύεται με το ψέμα και γίνεται μία επικίνδυνη κυβέρνηση”, ισχυρίζεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε δήλωσή του, και προσθέτει:

“Δηλαδή γίνεται η Νέα Δημοκρατία. Δίπλα στους αγρότες, δίπλα η κοινωνία, μην σταματήσουν τον αγώνα οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς. Όλοι στον αγώνα”.