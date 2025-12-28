Βελόπουλος: Να μάθουμε ποιά είναι τα 18 μπλόκα αγροτών που τάσσονται υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση - Real.gr

«Επειδή στην ‘ανακοίνωση’ υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση που κυκλοφόρησε, δεν αναφέρονται ποιά είναι αυτά τα ’18 μπλόκα’, εμείς ζητάμε διευκρινίσεις για το ποιοι είναι, ώστε να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Διότι από την συγκεκριμένη ανακοίνωση προκύπτει ότι, ή αφελείς είναι, ή διασπαστές», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση αγροτών από 14 μπλόκα και τέσσερεις αγροτικούς συλλόγους, ότι είναι διατεθειμένοι να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πρόσθεσε:

«Είτε το ένα ισχύει, είτε το άλλο, είναι επικίνδυνοι για το ενιαίο μέτωπο της λαϊκής αντεπίθεσης των αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, αλιέων».