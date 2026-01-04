Βελόπουλος: Ο Γ. Παπαδάκης άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον δημοσιογραφικό κλάδο - Real.gr

Quantcast
20:41, 04/01/2026
Τα θερμά του συλλυπητήρια για τον θάνατο του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Συγκεκριμένα ο κ. Βελόπουλος δήλωσε:

«Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή και βαθιά θλίψη μου για την αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη, ενός από τους εντιμότερους και πιο έμπειρους δημοσιογράφους της χώρας μας. Μιλώντας επί προσωπικού, ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε από τους λίγους δημοσιογράφους που στάθηκαν έντιμα απέναντι και στην Ελληνική Λύση, όταν άλλοι «συνάδελφοι» απέκρυπταν πλήρως όχι μόνο τις θέσεις μας, αλλά και την ίδια την ύπαρξη μας!

Ο Γιώργος Παπαδάκης υπήρξε σημείο αναφοράς στην ελληνική δημοσιογραφία για δεκαετίες, με την αμεσότητά του, την εργατικότητά του και το υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην αλήθεια και τον πολίτη. Σφράγισε την πρωινή ενημέρωση και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κλάδο.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε όλους τους συναδέλφους του. Η Ελλάδα χάνει έναν σπουδαίο επαγγελματία και έναν τίμιο άνθρωπο. Καλό παράδεισο, Γιώργο».

