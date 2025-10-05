Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός δεν έχει καταλάβει ότι το πρόβλημα δεν είναι ο αριθμός των αξιωματικών στον στρατό αλλά κυρίως η λειψανδρία που παρατηρείται λόγω της κατάρρευσης του δημογραφικού - Real.gr

«Ο πρωθυπουργός δεν έχει ακόμα καταλάβει ότι το πρόβλημα δεν είναι ο αριθμός των αξιωματικών αλλά κυρίως η λειψανδρία που παρατηρείται λόγω της κατάρρευσης του δημογραφικού», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας: «Η “πρεμούρα” της κυβέρνησης του είναι να δίνει επιδόματα σε λαθρομετανάστες και όχι κίνητρα να γεννηθούν Έλληνες».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης συμπλήρωσε: «Ρωτάμε λοιπόν τον πρωθυπουργό: Ποιος θα υπηρετήσει στο στρατό; Οι Πακιστανοί, οι Αφγανοί και όλοι αυτοί που μαζεύει εδώ και είναι υπερήφανος ή οι Έλληνες κλήρωτοι που είναι περήφανοι που είναι Έλληνες αλλά δεν θα υπάρχουν πλέον με την πολιτική που ο ίδιος ασκεί;».