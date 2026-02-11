Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός σήμερα απέδειξε ότι εκτός από ανιστόρητος είναι και επικίνδυνος - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ο Κυριάκος Βελόπουλος άσκησε σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό για την παρουσία του στην Άγκυρα και τη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο, χαρακτηρίζοντας την «εξοργιστική και επικίνδυνη». Δήλωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπέπεσε σε «σειρά εγκληματικών τοποθετήσεων».
- Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι παραβίασε τη Συνθήκη της Λωζάνης με τον ισχυρισμό περί «γέφυρας φιλίας» των μειονοτήτων, ενώ ζήτησε να «τιμηθεί η παρακαταθήκη του Κεμάλ Ατατούρκ», πράξη που θεωρείται «εγκληματικό» να γίνεται από Έλληνα πρωθυπουργό.
- Τέλος, ο κ. Βελόπουλος επέκρινε την πρόταση του κ. Μητσοτάκη για συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας στο θέμα των λαθροδιακινητών, χαρακτηρίζοντάς την γελοία. Κατέληξε πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα απέδειξε ότι εκτός από ανιστόρητος είναι και επικίνδηνος».
Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό με αφορμή την παρουσία του στην ‘Αγκυρα και την συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο, άσκησε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δήλωσε: «Εξοργιστική και επικίνδυνη η παρουσία και οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη έπειτα από τη συνάντηση του με τον σφαγέα Ερντογάν, καθώς υπέπεσε σε σειρά εγκληματικών τοποθετήσεων, όπου μεταξύ άλλων:
Παραβίασε ο ίδιος την Συνθήκη της Λωζάνης, ισχυριζόμενος ότι οι μειονότητες μπορεί να γίνουν “γέφυρα φιλίας”, αγνοώντας επιδεικτικά ότι με τη Συνθήκη ή Τουρκία παραιτείται από οποιαδήποτε παρέμβαση στην Θράκη, καθώς ξεκαθαρίζεται ότι η μοναδική εθνική μειονότητα είναι η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία, ενώ στη Θράκη υπάρχει θρησκευτική και όχι “εθνική” μειονότητα με μοναδική υποχρέωση του ελληνικού κράτους την διδασκαλία του Κορανίου, στην Αραβική.
Ο Κ. Μητσοτάκης ζήτησε να “τιμηθεί η παρακαταθήκη του Κεμάλ Ατατούρκ”, μια τοποθέτηση που είναι εγκληματικό να γίνεται από Έλληνα πρωθυπουργό, καθώς ο Κεμάλ Ατατούρκ ευθύνεται για τις γενοκτονίες των Ελλήνων του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Θράκης.
Παράλληλα, ο κ. Βελόπουλος ανέφερε: «Τέλος ο Μητσοτάκης ζήτησε από τον Ερντογάν να “συνεργαστεί” η Ελλάδα με την Τουρκία στο θέμα των λαθροδιακινητών! Ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει μόνο γέλιο, καθώς όλοι γνωρίζουν πως ο μεγαλύτερος δουλέμπορος και λαθροδιακινητής είναι η Τουρκία, που στέλνει με σχέδιο και συντεταγμένα χιλιάδες λαθρομετανάστες στην χώρα μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα απέδειξε ότι εκτός από ανιστόρητος είναι και επικίνδυνος».