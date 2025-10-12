Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός θριαμβολογεί επειδή προσκλήθηκε «κατόπιν εορτής» στην Αίγυπτο - Real.gr

Το σχόλιο του προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

«Ο πρωθυπουργός που άφησε την Ελλάδα εκτός από όλες τις εξελίξεις στην περιοχή, θριαμβολογεί επειδή προσκλήθηκε “κατόπιν εορτής”», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, για την αυριανή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αίγυπτο για την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε ότι «όταν ο Τραμπ δεν γύρισε καν να τον κοιτάξει στην πρόσφατη σύνοδο κορυφής, τότε δεν έκανε ούτε ένα σχόλιο» και ότι είναι «άλλο να σε προσκαλούν μετά από χρόνια και άλλο να συμμετέχεις επί ίσοις όροις ως ίσος προς ίσο».

«Θριαμβολογίες μιας κυβέρνησης που απομονώθηκε λόγω των λαθών του πρωθυπουργού, δεν αξίζουν στην περήφανη Ελλάδα μας», πρόσθεσε ο κ. Βελόπουλος.