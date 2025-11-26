Βελόπουλος: Ο Τσίπρας, με το βιβλίο του, έγινε το δεκανίκι του Μητσοτάκη - Real.gr

Για τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε μεταξύ άλλων σήμερα στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας: «Κύρωση Σύμβασης Δωρεάς Λάτση για την ανέγερση νέου Κτιρίου Ημερήσιας Νοσηλείας “ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ” Παθολογική Κλινική - Ογκολογικό Τμήμα του ΠΓΝ Πατρών».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης άρχισε την ομιλία του εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς του 19χρονου φαντάρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σήμερα σε πεδίο βολής στη Ρόδο από έκρηξη χειροβομβίδας.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαπέλυσε επίθεση στη ΝΔ, λέγοντας: «Σήμερα ανακαλύψαμε ότι η ΝΔ δεν είναι κόμμα. Είναι καζίνο, που μοιράζει εκατομμύρια από λαχεία. Έτσι είπαν και η κ. “ φεράρι” και ο κ. “ χασάπης”. Μας είπαν ότι κέρδισαν τα λεφτά σε λαχεία. Τελικά ο ΟΠΕΚΕΠΕ απέδειξε ότι όλοι οι υπερτυχεροί των τυχερών παιγνίων κερδίζουν τζακ ποτ από αιγοπρόβατα που δεν έχουν. Τελικά, η ΝΔ δεν είναι μόνον κόμμα-καζίνο, είναι ένα απέραντο πλυντήριο μαύρου χρήματος και ξεπλύματος σκανδάλων».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι «επειδή έρχονται εκλογές -και αυτό φαίνεται από τα παζάρια που κάνετε για κυβερνήσεις συνεργασίας- μόλις άρχισε το αφήγημα της αυτοδυναμίας της ΝΔ, εμφανίστηκε “από μηχανής Θεός” ο Τσίπρας», επισημαίνοντας ότι «ο κ. Τσίπρας με το βιβλίο του έγινε το δεκανίκι του κ. Μητσοτάκη».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πρόσθεσε για τον πρώην πρωθυπουργό: «Δεν υπάρχει πουθενά ανάληψη ευθύνης για τα λάθη του. Ακολουθεί κι αυτός την γραμμή Μητσοτάκη. Δεν είπε κουβέντα για το Μάτι. Έκλεισε τα μάτια. Ας ανοίξουν λοιπόν τα μάτια τους οι Έλληνες και ας μην το αγοράσουν, χάνοντας 30 ευρώ, για να κερδίσει μερικά εκατομμύρια ο Τσίπρας».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφερόμενος σε δηλώσεις της κ. Μπακογιάννη για τον ίδιο και τη σχέση του με τη Ρωσία, δήλωσε ότι «ουδέποτε έκρυψα πως έχω καλές σχέσεις με την Ρωσία, όπως δεν έκρυψα ότι έχω καλές σχέσεις και με τις ΗΠΑ. Αλλά και ότι ως πρωθυπουργός θα επιδιώξω να έχω καλές σχέσεις και με την Κίνα και με την Ινδία, αλλά και με κάθε δυνατή οικονομία, που θα αποφέρει οφέλη στην χώρα μου. Μιλώ για σχέσεις επ’ ωφελεία του έθνους και των Ελλήνων, όχι της οικογένειάς μου και της τσέπης μου».

Κλείνοντας την ομιλία του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σημείωσε ότι προκαλεί τον «πρωθυπουργό και την οικογένειά του», να του «δώσουν την δυνατότητα» να ελέγξει «όλα τα οικονομικά στοιχεία της οικογένειάς του, με ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές».

«Εγώ δέχομαι να μπουν ορκωτοί λογιστές και να ελέγξουν τα οικονομικά μου από τότε που έκανα την πρώτη μου εταιρεία, όταν ήμουν 27 ετών. Εμείς δεν παίρνουμε από πουθενά ούτε ρούβλια, ούτε μάρκα, ούτε δολάρια», είπε ο κ. Βελόπουλος.