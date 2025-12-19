Βελόπουλος: Ό,τι και να κάνουν στην κυβέρνηση, όλοι οι υπαίτιοι του εγκλήματος των Τεμπών θα μπουν στην φυλακή - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υποστήριξε ότι «ό,τι και να κάνουν, όσο και να θέλουν να καθυστερήσουν, η δικαιοσύνη θα φανεί. Και θα μπουν στην φυλακή όλοι οι υπαίτιοι του εγκλήματος των Τεμπών». Πρόσθεσε πως «αυτή η ιστορία είναι πολύ πιο βρώμικη απ’ ό,τι φαντάζεται ο Ελληνικός λαός».
- Ο Κυριάκος Βελόπουλος χαρακτήρισε «απαράδεκτο» και «ανεπίτρεπτο» το γεγονός ότι «οι αγρότες αφήνουν τα μπλόκα ανοιχτά, αλλά η αστυνομία δημιουργεί προβλήματα».
- Αναφερόμενος στον πρωθυπουργό που χαρακτήρισε «μαξιμαλιστικές» τις διεκδικήσεις των αγροτών, ο κ. Βελόπουλος δήλωσε: «Μαξιμαλισμός δεν είναι να διεκδικείς το δίκαιο αίτημά σου… Μαξιμαλισμός είναι να στερείς το ψωμί από τον άλλον». Κάλεσε τους αγρότες να συνεχίσουν, «γιατί μόνον έτσι θα νικήσουν».
Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε: «Είναι απαράδεκτο, είναι ανεπίτρεπτο, γιατί πολύ απλά οι αγρότες αφήνουν τα μπλόκα ανοιχτά, αλλά η αστυνομία δημιουργεί προβλήματα, ώστε να έρθουν εδώ οι άνθρωποι. Θα πω το εξής: Ό,τι και να κάνουν, όσο και να θέλουν να καθυστερήσουν, η δικαιοσύνη θα φανεί. Και θα μπουν στην φυλακή όλοι οι υπαίτιοι του εγκλήματος των Τεμπών. Γιατί αυτή η ιστορία είναι πολύ πιο βρώμικη απ’ ό,τι φαντάζεται ο Ελληνικός λαός».
«Επειδή ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε μαξιμαλιστικές τις διεκδικήσεις των αγροτών, έχω να του πω το εξής: Μαξιμαλισμός δεν είναι να διεκδικείς το δίκαιο αίτημά σου, τα λεφτά σου δηλαδή, τον κόπο σου. Μαξιμαλισμός είναι να στερείς το ψωμί από τον άλλον και να τον βρίζεις, να τον λοιδορείς και να του υποβιβάζεις τη νοημοσύνη. Ντροπή. Και καλά κάνουν οι αγρότες και να συνεχίσουν, γιατί μόνον έτσι θα νικήσουν, αλλιώς θα ηττηθούν», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.